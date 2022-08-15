المبارك: الكويت سبّاقة في رعاية الشباب

وطن النهار

أكد عضو مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة سلمان المبارك أن الكويت سباقة في تأسيس ورعاية الشباب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المبارك لـ«كونا» على هامش أعمال الملتقى الأول حول حديث الشباب العربي لبناء الوعي» تحت شعار: «أجيال تدعم قضايا الأمة»، الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأشار المبارك الى حرص الكويت على رفع الوعي لدى النشء والشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، مؤكدا أن الشباب هم عماد المستقبل والطريق الأمثل لتقدم المجتمعات.

وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في بناء الوعي وتبادل الثقافات بين الشباب العربي لتشكيل رؤية عربية واحدة ضد الأفكار الدخيلة والمتطرفة على المجتمعات العربية، مشيدا بحرص الكويت على المشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية الخاصة بالشباب.

من جانب آخر، أكد عضوان بمجلس الشباب الكويتي أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية بالنسبة للشباب العربي، مؤكدين رفضهما القاطع للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة.

وقال المهندس سلمان العتيبي في مداخلته خلال جلسات الملتقى الأول حول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» ان القضية الفلسطينية نقلت أهميتها من الأجداد المناضلين، وسينقلها الشباب بدورهم للأجيال القادمة حتى تبقى «كالحلقة في الأذن».

وأعرب عن رفض الشباب الكويتي والعربي للانتهاكات والتصعيد المستمر لقوات الاحتلال الاسرائيلي واستباحة دماء الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا تمسكهم باسترجاع الأراضي الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله.

وأعرب العتيبي عن الشكر لمنظمي الملتقى والمسؤولين على دعمهم للشباب العربي، مؤكدا أن «الشباب هم بناة المستقبل ومن تقف الحضارات بفضل عقولهم».

ومن جانبه، أعرب المهندس حمد الخلف في مداخلته عن استنكاره لما شهده قطاع غزة من اشتباكات واستباحة لدماء الأطفال والنساء والرجال، مؤكدا دعم الشباب العربي التام للقضية الفلسطينية.

وأضاف الخلف في هذا الصدد «فلنقف احتراما وإجلالا للشهداء حاملي لواء معركة تحرير فلسطين الحرة».

