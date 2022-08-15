الصويان لفتح صيد الميد في الجون

وطن النهار

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، وقف صيد أسماك الكنعد اليوم ولمدة شهرين حتى تاريخ 15 أكتوبر، مؤكدا على عموم الصيادين الالتزام بمواسم صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في البلاد.

وقال الصويان في تصريح صحافي، أن قطاع الصيد يعتبر أهم قطاعات الأمن الغذائي في الكويت ويستحق من المسؤولين إعادة النظر لتطويره وزيادة الدعم المقدم له، لافتا في ذات الوقت إلى أن دعم الصيادين ظل كما هو منذ بداية التسعينات ولم يتحرك مثل الدعوم الأخرى لقطاعات الأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة السماح للصيادين بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت بالضوابط التي تضعها الهيئة العامة للبيئة ورقابة قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، مؤكدا أن أسماك الميد لا تتواجد الا في المياه الضحلة وتركها دون صيد تجعلها تهاجر للبلاد المجاورة، آملًا من الهيئة العامة للزراعة السماح بصيد الميد داخل الجون بعد موافقه الهيئة العامة للبيئة وتكون تحت اشراف ورقابة مفتشيها خاصة أنها من الاكلات المفضلة للمواطنين وتواجدها بكثرة سيسهم في خفض الاسعار.

وأوضح أن الهيئة العامة للبيئة فتحت الصيد داخل جون الكويت لهواة الصيد الحداقه بحجز مسبق على موقع الهيئة، آملا أن يكون للصيادين نصيبا في ذلك، معلنا عن استعدادهم لدفع أي رسوم مطلوبة، وذلك لتوفير الميد في الاسواق بالكميات المطلوبة للمستهلكين.

