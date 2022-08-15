بوحمد: الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأجواء

وطن النهار

عقد مدير عام منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي المنطقة حضره مديرو الادارات ومراقبي المراحل التعليمية وذلك لمتابعة ماتم انجازه من استعدادات للعام الدراسي الجديد.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ان بوحمد شدد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود للاستعداد بشكل متكامل للعام الدراسي الجديد وتهيئة جميع الاجواء لابنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية، مشيرةً الى انه تم في الاجتماع مناقشة قرار تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتطرق الى حالات عقود الصيانة وانواعها والتكييف وماتم انجازه حتى الان من اعمال.

واضافت انه بحث المجتمعون المشغول الفعلي والاحتياجات من الهيئة التعليمية والاستعداد لافتتاح وتجهيز المدارس الجديدة وكذلك تسكين الوظائف الاشرافية وتوزيع المعلمين في الطريقة العادلة منوهةً الى انه تم ايضاً التطرق للاحتياجات التقنية من الوظائف التربوية ناهيك عن بحث عقود الخدمات والاحتياجات بشكل العام ومناقشة الكثافات الطلابية والية تسجيل الطلبة اضافة الى الكتب الدراسية والاثاث المدرسي مع اعداد تقارير بشكل اسبوعي بهذه الاعمال.

