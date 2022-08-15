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«التطبيقي»: فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية للصف التاسع


أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فتح باب التسجيل للطلبة للراغبين في الالتحاق بمعاهد التدريب للفصل التدريبي الأول 2022-2023 لفئة الحاصلين على شهادة الصف التاسع كحد أدنى لمعاهد التدريب «بنين - بنات»، وللحاصلين على شهادة الصف الخامس كحد أدنى لمعهد التدريب المهني «بنين»،

اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل 20 الحالي عبر الموقع الإلكتروني. وذكرت الهيئة، في بيان، أمس الأول: «في حالة عدم التمكن من التسجيل أو مواجهة أي مشكلة يمكن للطلبة مراجعة صالة التسجيل في مبنى 7 بمقر الهيئة بمنطقة العديلية من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا».


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