«التطبيقي»: فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية للصف التاسع

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فتح باب التسجيل للطلبة للراغبين في الالتحاق بمعاهد التدريب للفصل التدريبي الأول 2022-2023 لفئة الحاصلين على شهادة الصف التاسع كحد أدنى لمعاهد التدريب «بنين - بنات»، وللحاصلين على شهادة الصف الخامس كحد أدنى لمعهد التدريب المهني «بنين»،



اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل 20 الحالي عبر الموقع الإلكتروني. وذكرت الهيئة، في بيان، أمس الأول: «في حالة عدم التمكن من التسجيل أو مواجهة أي مشكلة يمكن للطلبة مراجعة صالة التسجيل في مبنى 7 بمقر الهيئة بمنطقة العديلية من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا».