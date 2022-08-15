«الداخلية» حاصرت مخالفي المهبولة وجليب الشيوخ

وطن النهار

استكمالاً للحملات الامنية التي شنتها وزارة الداخلية للقضاء على المخالفين في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، فقد تمكن رجال وزارة الداخلية من القبض على عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ، وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه ولليوم الثاني على التوالي تستمر الحملة الأمنية الواسعة على منطقتي الجليب والمهبولة، اذ يوم السبت تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية للقطاعات المشاركة في الحملة على المنطقتين، والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين للعدالة، والقائمين على الأعمال المنافية للآداب العامة.