صيانة شبكات صرف المياه استعداداً لموسم الأمطار

وطن النهار

تماشيا مع توجيهات وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى بأهمية الاستعداد التام لمواجهة اي حالة مطرية قد تمر بها البلاد لاسيما وان موسم الامطار على الابواب.

باشرت الوزارة تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار الداخلية في بعض مناطق المحافظات، والعمل على استنفار جميع إمكاناتها بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى، ليمر موسم الأمطار هذا العام بشكل أفضل من الأعوام السابقة دون غرق الشوارع سواء الداخلية أو السريعة.

وكان الموسى قد اوصى اللجنة التنفيذية لتداعيات الأمطار والسيول والقياديين في الأشغال إلى إرسال فرق الصيانة للكشف على المناطق التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار والغرق وإيجاد الحلول اللازمة لها، والتعاون مع جميع الوزارات الخدمية ووزارة النفط لحل هذه المشكلات.

وانتشرت فرق الصيانة فعلياً للكشف على المناطق التي تكرر فيها تجمع المياه خلال مواسم الامطار، والاشراف على أعمال تنظيف تلك الجاليات وفق الخطط الموضوعة لها في مختلف المحافظات، خاصة مع التوعية اللازمة بأهمية المحافظة على تلك الجاليات لا تقل أهمية عن أعمال التنظيف، حرصاً على المحافظة عليها، من خلال خطة مرسومة وضعتها وزارة الاشغال لموسم الامطار والوقوف على القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار والحلول الفنية إذا ازدادت كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية للشبكة وكيفية التصرف في مثل هذه الحالة.

وانطلقت عملية التنظيف للشبكات في مختلف المحافظات حيث باشرت الشركات المتعاقدة مع الوزارة تنظيف الشبكات لترفع أطنانا من الأوساخ العالقة داخل تلك الجاليات والتي جمع العاملون هذه الأوساخ في أكياس كبيرة بالقرب من كل جالية عقب تنظيفها، محملة بأطنان من المخلفات مع تأهب الوزارة بمختلف أدواتها لوضع خطة متعددة الاهداف لمواجهة موسم الامطار تتمثل في اتخاذ كل الاجراءات الوقائية الممكنة لتجنب طفح مياه الأمطار في الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية قبل الموسم، بالاضافة الى العمل على توفير كل المعدات والأفراد اللازمين لحل المشاكل الطارئة أثناء فترة هطول الأمطار، وكذلك تحديد الأماكن الحرجة والمناطق التي ظهرت بها مشاكل أثناء هطول الأمطار وتنفيذ الحلول اللازمة لها.

