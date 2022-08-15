البلدية: إزالة 127 مظلة مخالفة

وطن النهار

قام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات في فرع بلدية حولي بإزالة 127 مظلة تمت إقامتها بالتعدي على أملاك الدولة في منطقة سلوى.

وأكد رئيس قسم الإزالة م.عايد القحطاني أنه على إثر ورود شكاوى بوجود تعديات على أملاك الدولة في منطقة سلوى تمثلت في إقامة مظلات بالتعدي على أملاك الدولة، قام الفريق الرقابي برصدها ووجه إنذارات بإزالتها وبعد انتهاء فترة الإنذار تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بإزالتها.

وأشار إلى مواصلة الفرق الرقابية جولاتها الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من المظاهر السلبية كافة في جميع مناطق المحافظة، والتي تتمثل في إقامة أي تعديات باستغلال مساحات على أملاك الدولة.

