مساعدات كويتية لإغاثة الصوماليين

وطن النهار

غادر وفد من نماء الخيرية بجمعية الاصلاح الاجتماعي يترأسه مدير ادارة الاغاثة خالد مبارك الشامري والمصور الوثائقي وائل الشرع الى الصومال؛ وذلك لتفقد اغاثات عاجلة للمتضررين من الجفاف والمجاعة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، والمساهمة في انقاذ حياة اكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر، ولمواصلة جهودها في التدخل الميداني الفوري لتخفيف معاناة المتضررين من وطأة الآثار الانسانية الناجمة عن القحط والجفاف ومضاعفات كارثة المجاعة التي تهدد حياة الملايين.

وفي هذا الصدد قال مدير ادارة الاغاثة في نماء الخيرية خالد مبارك الشامري ان موجة الجفاف التي اجتاحت معظم الأقاليم بالصومال نتيجة عدم هطل الأمطار الموسمية بشكل منتظم تسببت في ازدياد معاناة السكان ونزوح الآلاف من سكان المناطق والتجمعات البدوية الى مخيمات النزوح في المدن الكبرى، وتضاؤل المراعي وتراجع انتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع اسعار المواد الغذائية. وبين الشامري ان تصريحات الرئيس الصومالي الذي اعلن دخول البلاد في مجاعة تؤكد حجم الكارثة التي يعيشها الصومال، مؤكداً ان اهل الصومال يتعرضون لمأساة حقيقية.