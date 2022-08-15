التصويت بالبطاقة.. ازدحام دستوري!

الأولى

يوشك مجلس الوزراء على اتخاذ قرار في اجتماعه اليوم بشأن مرسوم قانون تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية، على ضوء جدل دستوري وضغوطات من شخصيات وتيارات سياسية بارزة، معتبرة في ابقاء الوضع القائم شبهات فساد، محذرة من محاولات اصلاح الجداول بقرارات غير قانونية من مجلس الوزراء لما ستمثله من عصا في دولاب مجلس الامة المقبل او لغم مدفون سيعرضه للإبطال لاسباب متعددة.



وقالت مصادر خاصة لـ النهار انه على ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن مرسوم جداول الناخبين من عدمه سيتضح موعد صدور مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الامة ومواعيد يوم الانتخاب وفترات الترشح والانسحاب.

واوضح المصدر انه في حال صدور مرسوم جداول الناخبين سواء اليوم او الخميس، فسيكون امام الحكومة وقت كافٍ يقدر بعشرة ايام لتحرير الجداول الجديدة وتدارك اي اخطاء قد تلحظ، رغم ان العملية تستغرق 3 ايام فقط من صدور المرسوم، وبالتالي في وسع الحكومة اصدار مرسوم دعوة الناخبين بوقت كاف وتحديد يوم الاقتراع سواء في السبت 24 سبتمبر او الخميس 29 سبتمبر.



واشارت المصادر الى ان الحالة احدثت ارتباكاً وتردداً لكثير من المرشحين لم يعلنوا الترشح ويترقبون ما سيطرأ لتحديد مصائرهم.

من جهته قال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون: احيانا نعارض الحكومة باصدار مراسيم الضرورة حين تسيء استعماله لكن هذه المرة نحن امام حقيقة جداول اعترفت الحكومة بعدم مطابقتها للواقع (وهي مزورة بين قوسين).



ولفت السعدون بقوله: إذا صح ما نُسب إلى مصادر قانونية رسمية أن الحكومة تدرس تعديل الجداول الانتخابية بقرار من مجلس الوزراء بدلاً من إصدار مراسيم ضرورة لتعديلها فإن هذا الاجراء باطل والحكومة ترتكب مخالفة جسيمة للقانون، ولا يمكن تعديل هذا القانون إلا بقانون لا بقرار.

واشار السعدون الى ان الحكومة لا تملك تعديل الجداول حتى لو حصل تغيير باسم مواطن من محمد الى احمد، لافتا الى ان تسريبات الحكومة في الصحافة وعدم نفيها تمثل تأكيدات على ان القيود القائمة مغايرة للواقع والحقيقة.



وتساءل لماذا تمتنع الحكومة عن الاجراء الدستوري الوحيد بهذا الصدد وهو اصدار المرسوم للاسباب التي تطرقت لها في تسريباتها للصحافة، معتبرا ان خشية الحكومة من وقوع الشبهة الدستورية لا ينسجم مع الاتجاه نحو اجراء باطل قانونا، داعيا الحكومة لاخراج من يمثلها للرأي العام ليبين صحة الاجراء المتوجه له بامكانية الحكومة اصدار قرار لتعديل الجداول وهي جداول محكومة بالمادتين 8 و17 من قانون الانتخابات ومحصنة ومحددة الاجراءات، ولا يمكن تعديلها الان، باستثناء صدور مرسوم بقانون لتعديل الجداول وقال نحن والمشرع الدستوري لا نعطي الحكومة الحق باصدار مراسيم ضرورة بكل شيء، لكن في ظل اعترافها بوجود هذا العبث بالجداول فلا يمكنها ان تقرر استمراره واجراء انتخابات وفق الجداول الحالية ولا يمكن الا ان تعدل بمرسوم بقانون.



وحذر السعدون من ان تعديل الجداول بقرار باطل سيؤدي لسلب حق مواطنين عناوينهم المدنية باتت في مناطق حديثة غير مسجلة في الجدول الانتخابي القائم، وبالتالي لا تعالج هذه الامور مجتمعة الا بمرسوم بقانون يشمل ضم المناطق الجديدة بجداول الناخبين.

من ناحيته قال الخبير الدستوري وعضو مجلس الامة السابق هشام الصالح ان العملية الانتخابية برمتها ستوصم بعدم الدستورية اذا اجري اقتراع الناخبين وفق البطاقة المدنية وسيتعرض المجلس المقبل للابطال.



واعتبر الصالح دعوات السياسيين والنواب السابقين والدستوريين الى الحكومة لاصدار مرسوم الضرورة هذا في اجتماعها اليوم هي دعوة باطلة وغير مستحقة ومخالفة للدستور، محذرا باننا سنكون امام مجلس مبطل اذا ما صدر هذا المرسوم، وقد يكون هذا اللغم المدفون في مجلس 2022 وتستخدمه الحكومة اذا ما رأت تشكيلة المجلس لا توافقها ويطعن في صحة الانتخاب امام المحكمة الدستورية، لتنزل المحكمة صحيح الدستور والقوانين وتقرر عدم جواز هذا المرسوم وبطلان الانتخاب والمجلس.



بدوره قال الخبير الدستوري استاذ القانون العام بجامعة الكويت د. ابراهيم الحمود ان صدور مرسوم بقانون لتعديل الجداول الانتخابية سيكون غير دستوري للاعتداء على مراكز قانونية استقرت بقانون بأثر رجعي ولان قانون الانتخاب حصن الجداول في 30 يونيو واصبحت حجة وعصية على التعديل، كما لا يمكن دستورياً لمخالفة المادة (71) من الدستور وتأكيد المحكمة الدستورية عدم سريان مراسيم الضرورة بأثر رجعي لان ذلك يحتاج لاغلبية خاصة.



من جهته، دعا الخبير الدستوري د. محمد المقاطع الى ضرورة معالجة العيوب الجسيمة التي تعاني منها القيود الانتخابية، بصدور مرسوم ضرورة لالغاء القيود الانتخابية القائمة والتصويت بالبطاقة المدنية. وقال المقاطع: لا عذر للحكومة إن أجريت الانتخابات دون ضمان الحد الأدنى لنزاهتها صونا لإرادة الشعب الحقيقية، لافتا الى ان هذا يتحقق بقيد الناخبين حسب عناوينهم بالبطاقة المدنية والتصويت بالبطاقة المدنية لمطابقتها مع عنوان الناخب بسجل الناخبين، ومحاكمة من يدلي بصوته خلافا لذلك بحكم المادة 48 من قانون الانتخاب.