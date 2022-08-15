مأساة مروِّعة تهز مصر.. 41 قتيلاً معظمهم أطفال في حريق كنيسة

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قتل 41 شخصا على الأقل وأصيب 14 آخرون أمس جراء حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة في منطقة القاهرة الكبرى، فيما أعربت الكويت عن تعازيها بضحايا الحادث المروع .

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة أبوسيفين غرب العاصمة القاهرة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس السيسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس المصري ولأسر الضحايا، متمنيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الى ذلك ذكرت وزارة الصحة المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه جرى نقل 55 مصابا من الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة إلى المستشفيات. وأضافت الصحة المصرية أن العمل جار على حصر عدد المتوفين، فيما قالت الكنيسة المصرية إن عدد الضحايا في حادث الحريق بلغ 41 قتيلا و14 مصابا بينما اشارت مصادر الى ان معظم الضحايا هم الاطفال الذين كانوا داخل حضانة تابعة للكنيسة.



وذكرت مصادر أمنية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مقر الكنيسة، مشيرة الى ان التحقيقات الاولية تشير الى ان النيران اندلعت بسبب ماس كهربائي في اجهزة التكييف ما ادى الى انطلاق كميات كبيرة من الدخان وهي ما تسببت في معظم حالات الاختناق والوفاة. وكشفت مصادر أمنية وقضائية أن الأجهزة المعنية قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحريق.

من جهته وجه الرئيس السيسي، الأجهزة المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل فوري.



وقال السيسي عبر صفحته الرسمية في تويتر أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، وأنه وجّه جميع أجهزة ومؤسسات الدول المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعمل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين. وأضاف وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها. وأجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع بابا الأقباط تواضروس الثاني، وقدم تعازيه في ضحايا الحريق.