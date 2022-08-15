«الباب المفتوح».. عهد حكومي جديد

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تأكيداً لما انفردت النهار بنشره عن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف للوزراء في الاجتماع الأول للحكومة قبل نحو اسبوعين، بدأ الوزراء أمس بترجمة هذه التعليمات على أرض الواقع حيث استقبل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف وعدد من القيادات التربوية المراجعين صباح امس، وذلك في مكتب الوزير بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة.



وقد اطلع المضف على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم القوانين المعمول بها في وزارة التربية.

وأكد حرصه على الاستماع إلى آراء وشكاوى المراجعين، ومقترحات الموظفين في كل القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي، بما يخدم العملية التعليمية. ودعا المضف القياديين لتيسير الأمور للمواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم.



من جهته أصدر وزيـر الـعـدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزيـــر الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي تعميما وزاريا، أشار من خلاله انه تسهيلاً لإنجاز معاملات المراجعين وإعلاء لمصالحهم فإنه على القياديين في الجهات التابعة تخصيص يـوم مـن كـل اسبوع لاستقبالهم والاستماع للمراجعين للوقوف على التحديات التي تواجه العمل اليومي والعمل على تذليلها.

وشدد الجلاوي في التعميم أن تتم مراعاة جميع القوانين واللوائح والقـرارات التنظيميـة المعمول بها وإعطاء كل ذي حق حقه دعماً للجهود المبذولة في تطوير مسار العمل الحكومي لأداء خدمة متميزة.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت امس أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووكيل الإقامة بالتكليف يستقبل المواطنين والمقيمين أصحاب الشكاوى والمعاملات يوم الاثنين بالإدارة العامة لشؤون الإقامة ويوم الثلاثاء بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من الساعة 6 إلى 9 مساءً من كل أسبوع.