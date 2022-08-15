تحرير الأسعار.. تأجيل حتى إشعار آخر

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أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«النهار»، ان الحكومة لن تتطرق الى ملف تحرير اسعار السلع نهائياً خلال الفترة الحالية وقد يصل الى نهاية العام الحالي، حيث ان الحكومة مؤقتة ومهمتها الرئيسة الاشراف على الانتخابات النيابة.



وفيما قالت مصادر متابعة ان تحرير اسعار السلع - حال التطرق اليه لاحقاً - فلن يمس السلع الرئيسة للمواطن او المقيم، لافتة الى ان الدولة تلتزم بدفع الفوارق السعرية بين الأسعار العالمية والمحلية لتأمين مستويات الأسعار.

وبينت، ان هناك تفهماً للارتفاعات العالمية التي تعاني منها جميع الأسواق بسبب تداعيات الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وكذلك بسبب ارتفاعات اسعار الشحن عالمياً.



وأشارت المصادر الى ان ارتفاعات اسعار النفط وزيادة الايرادات الفعلية في الميزانية تعزز التوجه الحكومي نحو تحقيق منظومة الأمن الغذائي من خلال تنفيذ آليات طويلة الأمد، مع تشجيع الصناعات المحلية وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المصانع المحلية من مختلف القطاعات.

وشددت على ان التحرير قد يطال السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها والتي ترهق فاتورة الواردات دون مبرر، مشددة على ان توفير السلع والمستلزمات والأدوية من بين الأولويات التي تحرص الحكومة على توافرها وبأسعار مناسبة.



وأضافت المصادر ان لجنة تعزيز الأمن الغذائي تستهدف تحقيق منظومة متكاملة من الأمن الغذائي لكل السلع الضرروية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، مع مراعاة ظروف وأوضاع السوقين المحلي والعالمي وبما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والمقيمين من ناحية وعدم رفع اسعار السلع من ناحية اخرى.