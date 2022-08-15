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الأزهر يعزي ويفتح مستشفياته للمصابين


أعرب الأزهر الشريف وإمامه د. أحمد الطيب، عن خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة.

وأكد د.الطيب، أن الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعًا إلى جانب إخوتهم في هذا الحريق، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، معربًا عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين مع تقديم الدعم النفسي لهم.


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