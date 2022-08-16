العنب.. الفاكهة «رقم 1» لحياة أطول

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كشفت دراسة جديدة عن فاكهة لذيذة يمكنها أن تساعدك على العيش لفترة أطول، لاحتوائها على مضادات أكسدة ومغذيات نباتية كبيرة. تقول الدراسة التي نشرتها مجلة Foods مؤخرا، في المرة القادمة التي تشتهي فيها بعض الفاكهة الطازجة، قد ترغب في تناول القليل من العنب. وفقا للدراسة فإن العنب ليس علاجا لذيذا فحسب، بل يمكنه أيضا مساعدتك على العيش لفترة أطول. عندما تمت إضافة حوالي كوبين من العنب إلى نظام غذائي يومي يشتمل على كمية عالية من الأطعمة الغنية بالدهون، أدى ذلك إلى انخفاض مشاكل الكبد الدهني، ورفع مستويات الجينات المضادة للأكسدة، وزيادة العمر.

على الرغم من الخاضعين للدراسة كانوا من الفئران وليس البشر، فقد قدر الدكتور جون بيزوتو، الذي كان جزءا من الفريق من جامعة «ويسترن نيو إنغلاند» الذي أجرى الدراسة، أنه يمكن على الأرجح الاستمتاع بحياة أطول من أربع أو خمس سنوات إذا بدأ الناس في تناول العنب بانتظام.

تقول لورا مكديرموت، أخصائية التغذية المعتمدة: «ما يجعلني متحمسة بشأن هذه الدراسة والموضوع هو أنه سيتم إجراء المزيد من الأبحاث حول مضادات الأكسدة ودورها في إدارة الأمراض والوقاية منها بشكل عام.. سيوفر هذا المزيد من الأسباب للناس للتركيز على مجموعة متنوعة شاملة من الأطعمة في وجباتهم الغذائية». أما عن سبب كون العنب صحيا إلى هذه الدرجة، فقد أشارت ماكديرموت إلى أن «المحتوى المضاد للأكسدة يجعل العنب مضادا للالتهابات بطبيعته. العنب يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة بما في ذلك ريسفيراترول وكيرسيتين والأنثوسيانين».

