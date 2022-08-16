تسيبي جورج: الكويت والهند تتمتعان بعلاقات ودية وثيقة

أول النهار

أعرب سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج عن أطيب تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ولحكومة وشعب الكويت الصديقة.

وقال بمناسبة احتفال السفارة بعيد استقلال الهند: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تقديري وامتناني العميق لجميع المهنئين وأصدقاء الهند في الكويت، ولا سيما لقيادة وحكومة وشعب الكويت الصديق، على التزامهم الثابت تجاه علاقات وثيقة وودية بين الهند والكويت وأيضاً لدعمهم لأعضاء الجالية الهندية. كما أود أن أكرر التزام الهند وحرصها على تعزيز وتوسيع الشراكة الديناميكية طويلة الأمد مع الكويت.

واستطرد قائلاً: نواصل إحراز تقدم مطرد في تعاملنا مع الكويت. مع اختتام الاحتفالات التي صادفت الذكرى الستين لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية، أود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع الذين تعاونوا مع السفارة لتنظيم مئات الأحداث التذكارية التي جعلت من الذكرى السنوية لا تنسى. لقد واصلت تجارتنا واستثماراتنا الثنائية النمو على الرغم من التحديات العديدة التي يفرضها جائحة «كوفيد -19». لا تزال الهند شريكاً موثوقاً للكويت في الحفاظ على إمدادات السلع الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية.

وأضاف: نحن في السفارة نولي دائماً أولوية قصوى لرفاهية ورفاهية الجالية الهندية في الكويت.

وكانت سفارة الهند في الكويت قد احتفلت بعيد الاستقلال السادس والسبعين بمراعاة إرشادات الصحة والسلامة الخاصة بـ«كوفيد - 19»

بدأ البرنامج الرسمي بتكريم تمثال المهاتما غاندي بالزهور تلاه رفع العلم وغناء النشيد الوطني. وفي هذه المناسبة، قرأ السفير رسالة رئيس الهند إلى الشعب الهندي، وفي كلمته شكر السفير قيادة وحكومة الكويت الصديقة على الدعم المستمر في زيادة تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والكويت والاهتمام الخاص بالجالية الهندية في الكويت.

وعلاوة على ذلك، سلط السفير الضوء على جهود السفارة للعمل جنبًا إلى جنب مع الجالية في تعزيز العلاقات بين الهند والكويت ومعالجة القضايا التي تهم المجتمع. وجدد دعوة الجالية في الكويت للتكاتف مع السفارة للاحتفال بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند، وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها السفارة على مختلف الجبهات، بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، وتوسيع وتعميق التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، والتدابير المختلفة لضمان رفاهية الجالية الهندية في الكويت. تم بث البرنامج مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة بما في ذلك فايسبوك اليوتيوب . كما تم تكريم الفائزين في مسابقة «AKAM» بهذه المناسبة.

