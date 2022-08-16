مامادو: نثمن للكويت مبادراتها الداعمة لـ«العمل الإنساني الدولي»

أول النهار

أشاد رئيس البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو بالمبادرات الانسانية الكويتية الداعمة لمسيرة العمل الانساني الدولي.

وقال مامادو لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د. هلال الساير ان ما تقوم به الكويت من ادوار انسانية عالمية محل تقدير لكل المنظمات الدولية المعنية بالعمل الانساني والاغاثي لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب عن شكره وامتنانه للكويت على دعمها لأعمال البعثة الاقليمية للصليب الأحمر في منطقة الخليج العربي، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه جمعية الهلال الأحمر الكويتي واسهاماتها الكبيرة بالتخفيف من معاناة النازحين حول العالم.

وأضاف ان الكويت احدى اهم الجهات المانحة لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمر الذي يدل على تطور الروابط والتعاون مع الكويت بغية تلبية احتياجات الأشخاص الذين هم في امس الحاجة للمساعدة في انحاء العالم.

وأكد مامادو ضرورة توسيع التعاون والشراكة التي وصفها بالشراكة المثمرة والقوية والمتزايدة عبر السنين من اجل وضع حلول انسانية فاعلة لخدمة الانسانية.

