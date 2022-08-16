السفير الباكستاني: علاقاتنا مع الكويت عميقة ومتنوعة

أول النهار

قال السفير الباكستاني الجديد لدى البلاد مالك فاروق، اننا نحتفل بعيد الاستقلال الباكستاني الـ 75، معتبراً هذا اليوم عظيماً لبلاده بعد حصولها على السيادة المستقلة بعد تضحيات كثيرة قدمها الشعب الباكستاني. وأعرب في تصريح صحافي على هامش المناسبة عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من ابناء الجالية الباكستانية والأصدقاء الكويتيين في هذا الحفل يدل على عمق الروابط التي تربط بين شعبي البلدين. ووصف العلاقات الباكستانية - الكويتية بانها عميق جداً، وهناك العديد من الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين، مشيراً الى وجود جالية باكستانية كبيرة تعيش في الكويت بسعادة منذ عقود، ولهم مساهمات كبيرة في تنمية الاقتصاد الكويتي، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من الروابط بين الشعبين الشقيقين.

من ناحيته، وصف حافظ شابير مدير المركز الكويتي الباكستاني للأعمال، الأعياد الباكستانية بأنها اعياد الكويت كون الباكستانيين يعتبرون الكويت بلدهم الثاني، متمنياً ان تدوم نعمة الأمن والأمان على الكويت. وقال في العام 1947 عند استقلال باكستان، استطاعوا توحيد شعبهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

