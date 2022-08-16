السميط: حملة عاجلة لدعم غزة

أول النهار

أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حملة إغاثة عاجلة لدعم المتضررين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير من أجل توفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتخفيف معاناتهم، وذلك في إطار التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني. وقال مدير عام الهيئة بدر السميط إن قطاع غزة يقع ضمن نطاق التركيز الجغرافي للهيئة بفعل الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع الذين يبلغون نحو مليوني فلسطيني، بالإضافة إلى تداعيات الاعتداءات المتكررة على القطاع والحصار المتواصل منذ 15 عاماً، والذي طال جميع مناحي الحياة. وأضاف إن الهيئة تتحرك في هذا الملف استشعاراً لمسؤوليتها الشرعية والإنسانية عبر إطلاق الحملات الإغاثية والمشاريع التنموية والتعليمية والصحية طوال العام للإسهام في مواجهة التحديات الإنسانية التي يشهدها القطاع. ولفت إلى أن الحملة الراهنة لإغاثة غزة تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من الغذاء والإيواء والدواء والمستلزمات الطبية وفق منظومة إنسانية وتنموية متكاملة بالتعاون مع شركائنا في الداخل.

