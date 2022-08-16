مشروع «الصبية الترفيهي» في مراحله النهائية

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قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي إن مشروعي «الصبية» و«منتزه الوفرة» وصلا الى المراحل النهائية للموافقات من الجهات المعنية بالدولة على اعتبار أن هذه المشروعات تحتاج إلى تعاون وتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث سبق وان كلف مجلس الوزراء «المشروعات الصغيرة» تجهيز مساحة مؤقتة في «الصبية» لشاحنات الوجبات السريعة وإنشاء سينما سيارات مفتوحة. وقال في تصريح له امس: إن الصندوق ساعد في حل أزمات 132 مشروعا واجهت أزمات خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19». وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين بمقر الجمعية أنه تقدم 72 مشروعا للاستفادة من «قانون التعثر» وجار العمل على مساعدتهم بتوجهات من مجلس الوزراء.

وأوضح أن الصندوق ومنذ تأسيسه وافق على 1422 مشروعا ووقعت الاتفاقيات لـ 992 منها، مبينا أن ازمة «كورونا» كانت لها اثار سلبية وايجابية إذ نجحت بعض المشاريع في تقديم دعم للاقتصاد الوطني في قطاعات مختلفة منها الطبية والمشتريات والمواد الغذائية.