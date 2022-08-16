إلى وزيرة الاتصالات.. مع التحية

الأولى

مشكلة انقطاع الخدمة الهاتفية عن ضاحية عبدالله السالم لاتزال قائمة حتى اللحظة، رغم مضي أسبوعين على إطلالتها برأسها مطلع أغسطس الحالي. ومع ان مطالبات عديدة وجهت الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بأهمية الاسراع في اصلاح الخلل، والقضاء على اسبابه فإن الامر بقي على ما هو عليه، انقطاع الهواتف وسخط من قبل المواطنين الذين تأثرت مصالحهم، وتعطلت بعض اعمالهم، وتوقف الكثير من معاملاتهم، خصوصا تلك المرتبطة بخدمات شبكة الانترنت التي تأثرت سلباً بانقطاع الهواتف الارضية. وقد تلقت «النهار» عددا من الشكاوى والمناشدات دعا فيها المواطنون الوزيرة الفارس الى وضع حد لتلك المشكلة، موضحين انه من غير المقبول ان تستعصي على العلاج طوال اسبوعين كاملين مع وجود كوادر وطنية متخصصة قادرة على اعادة الامور الى نصابها في اقصر وقت ممكن. وقالوا في شكاواهم ان الوزيرة رنا الفارس معروفة بحرصها البالغ على سرعة الانجاز، وعلى النهوض بمصالح المواطنين، داعين اياها الى الايعاز بسرعة علاج تلك المشكلة حتى لا تزداد الخسائر، وتقل الثقة في قدرة المؤسسات الحكومية على علاج ازماتها ومشكلاتها في الوقت المناسب.