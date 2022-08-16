إيران: تطور جديد في مسار توثيق العلاقات مع الكويت

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طهران- كونا: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس أن العلاقات الإيرانية- الكويتية تشهد تطورا جديدا بعد وصول السفير الكويتي الجديد الى العاصمة طهران، فيما اكدت الجمهورية الاسلامية من جهة ثانية وجود ارضية متقدمة نسبيا لتوقيع اتفاق نووي مع الغرب.

وقال كنعاني في مؤتمر صحافي إن ثمة تطورا جديدا في مسار توثيق التعاون والعلاقات الايرانية- الكويتية حيث وصلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية الى مستوى السفراء، مبينا ان العلاقات بين البلدين كانت دائما ودية ومبنية على الاحترام المتبادل. وأعرب عن اعتقاده ان هذه الخطوة ممكن أن تمهد الأرضية للارتقاء بمستوى التعاون المشترك بين إيران والدول المجاورة لها في المنطقة.

وكان السفير الكويتي الجديد لدى طهران عبد الله المنيخ قد قدم اوراق اعتماده الى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت الماضي.

من جهة ثانية قال المتحدث الإيراني امس إن مفاوضات بلاده النووية مع القوى الكبرى حققت تقدما نسبيا لكنها لم تلب جميع المطالب المشروعة لبلاده. وأضاف كنعاني في مؤتمر صحافي أن هناك أرضية للاتفاق شريطة مراعاة خطوطنا الحمراء التي تحقق مصالح البلاد الأساسية. وأوضح أن المفاوضات في مرحلة متقدمة وأن التوصل لاتفاق مرهون بتحقيق مطالب بلاده التي وصفها بالمشروعة.