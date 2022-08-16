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قبول الطلبة الأجانب بالجامعة على نفقتهم الخاصة


أعلنت جامعة الكويت أمس بدء تقديم طلبات التحاق الطلبة الأجانب المقيمين في البلاد من مواطني دول مجلس التعاون خريجي الثانوية العامة الراغبين بالدراسة في الجامعة على نفقتهم الخاصة وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 اغسطس الحالي. وقال الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي لها د. محمد زينل في تصريح صحافي: إن تقديم طلبات الالتحاق سيكون إلكترونيا للطلبة المستوفين شروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأميركية وخريجي الثانوية الانكليزية لطلبة مدارس الكويت فقط. وأوضح أن الطلبة الأجانب المسموح لهم بالتقديم هم الحاصلون على معدل 75 % فما فوق للقسم العلمي و80 % فما فوق للقسم الأدبي شريطة أن يكونوا من خريجي العام الدراسي 2021/2022 أو العام الدراسي 2020/2021.


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