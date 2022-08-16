الخالد لموظفي الجمارك: أبشروا بالخير.. وهذا حق لكم

وطن النهار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد بعدما ناشده عدد من موظفي جمارك المطار بصرف البدلات التي لم تصرف لهم، «ابشروا بالخير» و هذا «حق لكم»، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية قام بها الوزير يرافقه عدد من القيادات الأمنية في مطار الكويت الدولي (T4) وعدد من النقاط الأمنية في منطقة جليب الشيوخ ومنطقة خيطان وذلك للاطلاع على الاستعدادات والجهوزية.

واستهل الوزير جولته بتفقد مطار الكويت الدولي (T4) وقاعة التشريفات، وكان في استقباله عدد من القيادات الأمنية، واطلع على آلية الإجراءات المتبعة في الدخول والخروج والتعاون بين القطاعات الأمنية والإدارة العامة للجمارك في إطار منظومة العمل المتكامل.

وأثنى الوزير على كفاءة رجال الأمن العاملين في المطار، وقدراتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، مؤكداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المسافرين، والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. ثم قام الوزير بتفقد عدد من النقاط الأمنية في منطقة جليب الشيوخ وكان في استقبالة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، واطلع على الاستعداد والجهوزية وآلية عملها والمهام التي تقوم بها، واختتم الخالد جولته بتفقد منطقة خيطان، وبناءً على تعليمات الوزير تم عمل حملة أمنية مفاجئة، وعمل نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المنطقة، إذ تم ضبط عدد من المخالفين. وشدد الوزير على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عليه ومخالفي قانون الإقامة والانتباه واليقظة الدائمة، وتقديم المساعدات الإنسانية والأمنية للجميع وبأقصى سرعة. وأعرب الخالد عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما يقومون به من جهد كبير من أجل ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مؤكداً على أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين.

