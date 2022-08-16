جرافات البلدية أزالت 113 جاخوراً

وطن النهار

لم تتوقف آليات وجرافات البلدية في الجهراء والأحمدي والفروانية عن إزالة التعديات في المناطق البرية في إطار حملتها الواسعة.

وشارك مع البلدية في حملتها التفتيشية الهيئة العامة للبيئة والداخلية وشرطة البيئة لرصد التعديات البرية في الوفرة وطريق صباح الأحمد كما أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات بيئية وفقاً للمادتين 40 – 41 من قانون حماية البيئة.

وقال مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية الأحمدي أنه بناء على توجيهات مدير عام البلدية، قمنا بإزالة عدد من التعديات المتمثلة بدواوين وجواخير صممت من «كيربي» فضلاً عن عمليات بناء داخل تلك الدواوين المغلقة.

وأشار في تصريح خاص لـ «النهار» أن البلدية أزالت 51 محمية وجاخوراً، كما تم تحرير 12 مخالفة و توزيع 23 انذاراً في المناطق البرية التي على طريق صباح الأحمد، لافتا إلى أن حملة إزالة التعديات تتزامن هذه الحملة مع حملات البلدية المتعلقة بالنظافة العامة «شارك بنظافتها» التي استخدمت جميع آليات النظافة، إضافة إلى حملة مخالفة السراديب المؤجرة في العقارات الاستثمارية

من جانب أخر إزالت بلدية الفروانية 63 جاخورا في منطقة كبد في أول يوم بعد أن تم توزيع إنذارات لأصحاب الجواخير الأسبوع الماضي

من جانب آخر، حددت البلدية برنامجا زمنيا لحملات الإزالة والتي تستمر لمدة 3 أشهر وتشمل مناطق الجواخير في كل من (الجهراء، كبد، الأحمدي).

وكانت البلدية شددت أنه لا تهاون في تطبيق القانون وانه لن تكون هناك أي استثناءات وان الحملة مستمرة الى أن يتم تنظيف مناطق البر من تواجد تلك الجواخير المخالفة.

