ضبط 32 مخالفاً للقانون في بنيد القار والشويخ

وطن النهار

اسفرت حملة أمنية قام بها رجال أمن العاصمة عن ضبط 32 شخصاً مخالفا لقانون الاقامة في بنيد القار و الشويخ، و تم إحالتهم إلى الجهات المختصة.

ووفق مصدر أمني أن تزامنا مع الحملات الامنية المستمرة التي تقوم بها مديريات المحافظات لضبط الخارجين عن القانون و بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد في المحافظة على الامن و القبض على المخالفين فقد شن رجال مديرية أمن محافظة العاصمة حملة أمنية على منطقتي بنيد القار والشويخ الصناعية، وأسفرت عن ضبط (32) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامه وتم تحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

