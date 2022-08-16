رصد 47 سرداباً مخالفاً

وطن النهار

للأسبوع الثاني على التوالي استكملت البلدية دورها في إخلاء جميع السراديب المخالفة وغير مرخصة، بالتعاون مع قوة الأطفاء تكثيف حملاتها اليومية، لمنع استغلال السراديب كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات.

وأكد مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فلاح الشمري أن الفريق الميداني قام برصد 47 سردابا في جميع مناطق المحافظة.

وأفاد الشمري في تصريح صحافي أن هناك من تجاوب مع البلدية وقام بإخلاء السراديب وتعهد بعدم العودة للتخزين في السراديب في المناطق الاستثمارية، أما من قام بالمخالفة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جانب اخر نفذت الفرق الرقابية بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية أمس حملة لمداهمة السراديب المخالفة بمنطقة الفروانية،أسفرت الجولة عن إغلاق سردابين وإخلاء أخر وتوجيه 5 إنذارات وعمل 6 بلوكات.

