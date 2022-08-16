«المشروعات الصغيرة» موَّلت 1422 مبادرة شبابية

وطن النهار

قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريـــع الصغيــرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي: ان المشاريع التي اعلن عنها في السابق بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء موزعة على مستوى المحافظات في الكويت ومنها الصبية ومنتزه الوفرة والاتفاقية الحالية مع المهندسين هي من الاعمدة الرئيسة لتلك المشاريع لان توفير البيئة المناسبة ليست مرتبطة بالمبادرين فقط وانما للمواطنين والمقيمين في اقامة هذه المشاريع الترفيهية والامن الغذائي وحسب كل قطاع لذلك نحن في المراحل النهائية للبدء في تنفيذ مشروع الصبية وكذلك المتنزة القومي في الوفرة.

واضاف في تصريح صحافي خلال توقيع مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين الكويتية ان ازمة كورونا عالمية ولم ترد على اي اقتصاد عالمي منذ 100 عام ومشاريع الصندوق نجحت خلال الازمة في قطاعات حيوية مثل الطبي والالكتروني وقطاع المشتريات، فيما بلغ عدد المشاريع الممولة من الصندوق 1422 مشروعا وتمت الموافقة عليها وما تم توقيع عقودها تقريبا 929 مشروعاً وهناك مشاريع تمت مساعدتها خلال ازمة كورونا وتغطية تكاليفها ودعمها والصندوق يحاول حماية المشاريع من التعثر لان مهمته ليست مقتصرة على التمويل بل الدعم الفني والمالي والقانوني والاداري لتنجح المشاريع وتمضي بنجاحها، مؤكدا ان المشاريع لا تبنى بين يوم وليلة وانما لسنوات.

ولفت الى ان توجيهات صدرت من مجلس الوزراء بدعم هذه المشاريع ومنها 132 مشروعا واجهوا ازمات ولكن لم يتعثروا واما عدد المتقدمين رسميا لمشاريع الصندوق 72 مشروعا من مختلف المتعثرين منهم قانوني حيث تم الاخلال بالتزامات العقد وهناك تعثر بالمشاريع واجهت عوائق وايضا تعثر بالتمويل وقد يتغير الرقم حسب تعثر المشاريع وتم اطلاق لائحة التعثر ونشرت بالجريدة الرسمية لمساعة المتعثرين على التعافي ثم النجاح. واعرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع الجمعية لتسهيل البيئة المناسبة للمبادرين والممولين المسجلين في الصندوق الوطني، خاصة وان هذه الاتفاقية تعتمد اعتمادا كليا على المشاريع المنفذة داخل الكويت ولتذليل اية معوقات في هذا الخصوص، متداركاً وهذا يشمل المبادرين والصندوق بشكل متكامل مع قدوم مشاريع للصندوق مستقبلية ونحن مكملين لبعض في الادوار المفيدة.

بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل أن المذكرة ستسهم في العمل على دعم المشاريع التنموية التي يشرف عليها الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة التنمية 2035 ومنها مشروع الصبية وغيره.

واضاف العتل ان الجمعية تعمل على تجهيز الخطة الرئيسة للمشروع في حين هناك تعاون مع جهات حكومية أخرى لتنفيذ المشروع على أرض الواقع في منطقة الصبية.

وذكر ان الاتفاقية ستسهم في تبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات بين الطرفين، وإعداد برنامج تدريبي يدعم أهداف وأنشطة الصندوق على أن يكون هذا البرنامج التدريبي، اضافة إلى تبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين لتحقيق اهداف المذكرة.

وأشار إلى أن الجمعية ستقدم استشارات هندسية ومهنية للصندوق بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة على تقديم ورش العمل التي تسهم في تطوير وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقا لما يسمح به القانون واللوائح.

وشملت الاتفاقية الرغبة في تحقيق تعاون مشترك مع جمعية المهندسين الكويتية بكونها جمعية مهنية تهدف للمساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد باستراتيجية واضحة نحو إيجاد روافد مالية مستمرة للتطوير المستمر للمهنة الهندسية وتنظيمها وبناء رؤية مشتركة توجه العمل وتوحد الجهود حولها للاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية، حيث يسعى الطرفان فيما بينهما نحو التعاون المشترك في مجالات عدة منها عقد دورات وبرامج تدريبية موجهه لفئة مهندسي الشباب الكويتي، وتبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات بين الطرفين الى جانب إعداد برنامج تدريبي من قبل (الطرف الثاني) يدعم أهداف وأنشطة الطرف الأول على أن يكون هذا البرنامج التدريبي تحت رعاية ودعم (الطرف الأول) مادياً ومعنوياً، كذلك اعتماد (الطرف الثاني) كجهة مشاركة في اللجان النوعية والتخصصية التابعة للصندوق الوطني،

تبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين لتحقيق اهداف المذكرة، بحيث يقوم (الطرف الثاني) بتقديم استشارات هندسية ومهنية (للطرف الأول) وذلك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايضا تقديم ورش العمل التي تسهم في تطوير وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستغلال (الطرف الأول) المرافق اللوجستية التابعة (للطرف الثاني) من قاعات وغرف اجتماعات ومسرح لإقامة فعاليات (الطرف الأول). وبما لا يتعارض مع نظام العمل لدى الطرف الثاني.

وتبادل المعلومات والبيانات المتاحة واللازمة بين الطرفين وفقا لما يسمح به القانون واللوائح، مشيرا الى بداية العمل بهذه المذكرة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وتستمر لمدة ثلاث سنوات وتمدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التمديد.

