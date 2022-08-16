الحماد: تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع

وطن النهار

افتتحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نادي نزاهة الصيفي الرابع بعنوان «النزاهة الوطنية» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية بمقر الهيئة بالشامية، بحضور الأمين العام المساعد للوقاية في (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد وحضور أمين سر جمعية الشفافية الكويتية، أسرار جوهر حيات وأعضاء النادي.

وقالت المهندسة أبرار الحماد في كلمة يتضمن نادي نزاهة هذا العام في محوره ثلاث ركائز هي: النظام والثقافة والمساءلة، وتأتي شراكة (نزاهة) في إقامة هذا البرنامج إيمانا منها بأهمية تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع ودعم مبادراته لتعزيز الوقاية والنزاهة في المجتمع، كما تسعى (نزاهة) من خلال استراتيجيتها دعم البرامج التي تسهم في احتضان الطاقات المبدعة ولتشجيع الشباب باعتبارهم ثروة الدولة الحقيقية.

وأكدت الحماد إن الوعي العام وقيم المجتمع (الثقافة) تشكل القاعدة الأساسية التي تستقر عليها أعمدة النظام والمساءلة وتمنحها قوة وثقة، مضيفة: عند غياب الوعي وضعف القيم الصالحة يكون أساس البناء ضعيفا وتصبح الأعمدة واهنة وغير قادرة على حمل السطح الذي يمثل النزاهة الوطنية، ونحن اليوم على يقين بأن الوقاية والوعي بمخاطر الفساد وسبل منعه هي أهم خطوات محاربة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية، وتواجدنا في مثل هذه البرامج التي يتم مشاركتها مع المختصين والمسؤولين ستفتح أفق جديدة للشباب لتقييم الوضع الحالي لمنظومة النزاهة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز ادراكهم بأن مكافحة الفساد هي مهمة وطن بكافة قطاعاتها وليس جهة بعينها. من جهتها، ألقت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية أسرار جوهر حيات كلمة قالت فيها: إن الفساد ظاهرة منتشرة في أغلب دول العالم إن لم يكن جميعها وبأشكال مختلفة، وهناك طرق عدة لاجتثاثه كما أن هناك تجارب عدة حول العالم وناجحة يمكن الاستفادة منها، ولعل أول خطوة في طريق مكافحة الفساد هي إنشاء جهاز أو إدارة لمكافحته مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي نتواجد فيها اليوم.

وأضافت حيات نحن لا نبالغ حينما نقول بأن التنمية تعطلت في الكثير من الدول وتراجع مدخولها السنوي وتراجعها في المؤشرات الدولية سببه الرئيس الفساد، ولا يوجد حل واحد لمكافحته حيث يتعين على كل دولة دراسة ظروفها الفريدة والتوصل إلى استراتيجية شاملة وتبني النهج ذي الثلاثة عناصر (الردع- الوقاية- التعليم) حيث إن عملية مكافحة الفساد علم وصناعة لا يمكن أن تتم بدون إرادة سياسية مستقلة، واتباع نهج الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والإعلامية والجمهور والشبكات الدولية، كما أن عملية مكافحة الفساد يجب أن تكون على العام والخاص على حد سواء، وذلك لأن الضرر في أي منهما سيؤثر سلبا على المجتمع، وما نأمله اليوم هو أن يكون كل فرد متواجداً في نادي نزاهة الصيفي سفيرا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. بعدها تم تقديم عروض مرئية لأعضاء النادي عن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019- 2024، ونبذة عن قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق وأهم اختصاصاته وطرق تقديم البلاغ، إضافة إلى نبذة عن أهداف نزاهة الوقائية وطرق الوقاية من مخاطر الفساد.

