أبل: تسهيل إجراءات «التعاونيات» لإنشاء الملاعب

وطن النهار

اختتمت بطولة الروضة للبادل تنس التي أقيمت على مدى يومين بملاعب نادي الكويت بالصالة المغطاة برعاية وحضور رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة والشباب محمود ابل وبحضور رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري واعضاء مجلس الادارة علي الحداد وحامد الابراهيم وعادل الحبشي ورائد الرخيمي وخالد المتن و بمشاركة 64 فريقاً للشباب و10 فرق للنساء، وبحضور عدد من المسؤولين، وإشراف اتحاد البادل تنس والمشجعين والجمهور من عشاق هذه الرياضة، وفي ختام البطولة توج، فريق بورسلي بالمركز الأول، وفريق العمران الذي حصل على الثاني.

وقال محمود ابل إن رياضة البادل للتنس من الرياضات العصرية الممتعة عند الشباب، وتشهد إقبالاً كبيراً عند المجتمع والرياضيين، وهي تناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات وتشهد تفوقاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تحت مظلة الاتحاد للبادل تنس، وتوجه بالشكر إلى مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية والفرق المشاركة والمنظمين والمتطوعين الذين اشرفو على تنظيم ونجاح المباريات خلال فترة البطولة، وبالتأكيد ممارسة الرياضات بأنواعها تعزيزاً للترابط بين الأفراد ورفع قيمة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضة كسبيل لتحسين مهارات الحياة.

من جانبه، اشار رئيس مجلس الادارة محمد يوسف الكندري ان بطولة الروضة للبادل تنس هي البطولة المحلية الاولي والتي سجلت اقبالا كبيرا وتعد من الانشطة المتعددة والمميزة التي ستقدمها لجنة العمل الاجتماعي للمنطقة والمساهمين والاهتمام الكبير من مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية استمراراً للنهج المتطور الذي دأبت عليه والسير على تحسين كل ما من شأنه تقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة والمساهمين الكرام.

واكد الكندري: دعم لا محدود للرياضة والشباب في المنطقة والاهتمام بكل ما يخدم النشء اضافة الى سعي مجلس الادارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتوفير التسهيلات لانشاء ملاعب البادل تنس في منطقة الروضة ومدارسها لما تشهده من نجاح واقبال كبير جدا.

