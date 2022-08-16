«ذوي الإعاقة»: فتح التسجيل للالتحاق بالتأهيل المهني

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين وذلك خلال الفترة من 21 أغسطس الحالي إلى الأول من سبتمبر. ودعت الهيئة الراغبين بالتسجيل لمراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين -السالمية -شارع البحرين- مقابل جمعية السالمية- ثانوية هند سابقاً، مشيرة إلى وجود رقم هاتف للتواصل: 25723390- 25755613 من الساعة 09:00 حتى الساعة 11:00 صباحاً. وذكرت الهيئة بأهمية إحضار مستندات الالتحاق وهي صورة من كل من: (شهادة إثبات إعاقة- شهادة الميلاد- البطاقة المدنية- الشهادة الدراسية- عدد3 صور شخصية- التقارير الطبية أو النفسية إن وجدت- جنسية المعاق في حال اكتمال السن القانونية- شهادة من الطب النفسي تفيد بخلو المتقدم من الأمراض السارية أو المعدية- شهادة من الطب النفسي تفيد بسلامة المتقدم من الأمراض النفسية- شهادة المكلف بالرعاية إن وجدت).