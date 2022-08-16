«المواصلات»: طرح مزايدة «التخليص الجمركي» لتطوير «البريد»

وطن النهار

أكد وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب ان الوزارة قامت بطرح مزايدة بشأن أعمال التخليص والافراج الجمركي المسبق والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع والتسليم للطرود والبريد الممتاز والرزم البريدية يوم أول أمس الأحد لمدة شهر لمن يرغب بالتقدم من تاريخ الإعلان، مشيرة الى ان الوزارة تتطلع من خلال طرح تلك المزايدة الى تطوير الخدمات القائمة والوصول لتقديم خدمات حديثة ومتطورة وتوفيرها للمستفيدين بما يوافق تطلعاتهم. وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمستفيدين من خلال تسهيل الإجراءات وتسريعها وصولا الى تحقيق أهداف الوزارة لتقديم خدمات ذات جودة توافق تطلعات ورغبات المستفيدين. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى في تنفيذ الخطة قصيرة الأجل لتطوير خدمات قطاع البريد قمنا بطرح المزايدة بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة لها، منها خدمة التوصيل المباشر للمستفيدين في منازلهم أو مقار عملهم للارتقاء في الخدمات البريدية المقدمة عند حيز التنفيذ المتوقع في نهاية العام الحالي.