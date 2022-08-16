الجامعة: بدء قبول الدارسين على نفقتهم الخاصة

وطن النهار

أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي لها الدكتور محمد إبراهيم زينل فتح باب تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الأجانب من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة خلال الفترة من الأحد الموافق 21/8/2022 ولغاية يوم السبت الموافق 27/8/2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً للطلبة المقيمين في الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الإنجليزية (لطلبة مدارس الكويت فقط)، أما الطلبة الأجانب المقيمون في الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/8/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 25/8/2022 مصطحبين معهم المستندات والأوراق اللازمة. وقال: أن تقديم طلبات الالتحاق سيكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني على العنوان الآتي: http://portal.ku.edu.kw/admission.