برافو.. سمو الرئيس

آراء

فرحة جميع أهل الديرة واضحة لما تقوم به الحكومة من إجراءات وإصلاحات شاملة وبتر منابع الفساد من عروقها.

شكراً سمو رئيس الوزراء على الخطوات التي تقومون بها منذ توليكم المنصب، فقد أثبت للجميع أنك الرجل المناسب في المكان المناسب فتعليماتك الصريحة والواضحة ومطالبتكم لهم بتنفيذ سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين والمقيمين والاستماع الى شكاواهم وتذليل الصعوبات وتسهيل اجراءاتهم، وكذلك مطالبتك لوزرائك بالخروج من مكاتبهم والنزول إلى الشارع وكذلك للمسؤولين في وزارات الدولة بالعمل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين، كلها خطوات تستحق الإشادة والثناء، فلطالما كنا تواقين لمثل هذه الخطوات.

يبدو أن عجلة الاصلاح قد دارت منذ اول يوم لتولي سمو رئيس الوزراء رئاسة الحكومة، ولمسنا ذلك سواء بتوجيهات سموه للحاق بالتنمية والاسراع في تنفيذ المشاريع المعلقة بها، وإغلاق مكامن الفساد والحفاظ على المال العام ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالجميع متفائل بأن القادم أفضل.

كما رأينا أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية نزل هو ومسؤولو وزارته الى الميدان للوقوف على إنهاء ملف العمالة السائبة والسيطرة على بؤر الفساد الأخلاقي ومخالفي الاقامة وملاحقه تجار المخدرات ونشر الامن والامان في كل انحاء البلاد، كما فتح بعض الوزراء أبواب مكاتبهم والالتقاء بالمواطنين لسماع همومهم ومشاكلهم اسبوعيا وايجاد حلول لمعاناتهم ومشاكلهم، وإغلاق ابواب الواسطة والمحسوبية امام المتنفذين واعطاء كل ذي حق حقه.

شمس الاصلاح ومكافحة الفساد والتنمية وتنفيذ المشاريع بدأت تشرق على الكويت منذ ان تولى سموه رئاسه الوزراء، والكل متفائل بأنه قادر على إرجاع الكويت الى مكانها الطبيعي في كل المجالات.

نيابة عن أهل الكويت أقدم لسموكم الشكر والعرفان على ما تقومون به والجميع يمد لكم يد العون ويبارك ما تقومون به من جهد انت ووزراؤك رغم قصر المدة، وبارك الله فيك ياسمو الرئيس.

وادعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

