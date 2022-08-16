آراء

سعدت بالدعوة الكريمة التي تلقيتها من منظمي مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الرابعة لهذا العام، الحقيقة أنه كان لدي تصور من معلوماتي السابقة عن المهرجان بإنه حقق معدلات جذب عالية لمحبي وهواة الهجن من شتى أنحاء العالم، فضلًا عن دخول المهرجان إلى موسوعة جينيس، كل هذه المعلومات أكدت لي بأنني على لقاء مع مهرجان مميز للغاية.

وفي أرض المهرجان هناك أصبت بالدهشة، فالواقع فاق كل التصورات، حجم التنظيم وعدد القائمين عليه فاق كل توقعاتي، لا شيء هنا يتم بطريقة عشوائية، كل جهد مبذول بالمهرجان هو جهد مبذول بتفانٍ وإخلاص شديد للغاية وعلى مدار 44 يوم ضموا نحو 591 شوطاً لم يقل حجم الاهتمام من جانب إدارة المهرجان، ليكون الانطباع لدى الجميع أن هناك أمرًا عظيمًا هنا يحدث على أرض المملكة العربية السعودية، أمر يستحق منا كل التقدير والتشجيع.

لقد بات لدينا مهرجان بمقاييس عالمية، ذو ترتيبات وتنظيمات لا نراها في الكثير من المهرجانات التي تقام حول العالم، فالقائمون على إدارة المهرجان كانوا بمثابة خلية النحل التي لا تعرف وقتًا للراحة من أجل الإسهام في نجاح المهرجان.

وأختتم حديثي بـ«هنا المملكة » العظيمة ورجالها المخلصون، على أرضها تتحقق الأحلام، وتصنع الانجازات العظيمة، مهرجان ولي العهد للهجن أضاف للعالم شيئًا جيدًا ومتعة حقيقية، وحافظ على تراثنا من الاندثار بشكل رائع.

في مهرجان ولي العهد للهجن «هنا المملكة».

