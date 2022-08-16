2.5 مليار دينار ارتفاعاً في معاملات «الأونلاين» بالكويت

مال وأعمال

سجل انفاق الكويت عبر المواقع الالكترونية ارتفاعاً قدره 2.51 مليار دينار وبنمو قدره 56 في المئة، حيث بلغ اجمالي ما تم انفاقه في 6 اشهر الأولى من 2022 ما قيمته 6.97 مليارات دينار مقابل 4.46 مليارات للفترة نفسها من 2021.

ويأتي الارتفاع الملحوظ في المعاملات التي تمت عبر المواقع الاكترونية في ظل تطور استخدام تطبيقات الدفع في العديد من القطاعات ابرزها السياحة والسفر والمطاعم وكذلك الخدمات الالكترونية التي تطلقها كافة الجهات الحكومية، اذ تتمتع تلك التطبيقات بدرجة امان عالية للمواطنين والمقيمين، مع السعي المستمر لتطوير وتحديث تلك التطبيقات بما يتوافق واحتياجات العملاء.

وفيما سجلت المعاملات عبر الأون لاين شفي النصف الأول من 2022 ما نسبته 33 في المئة من اجمالي ما تم انفاقه البالغ 20.4 في المئة وفق بيانات البنك المركزي، مقابل 28.5 في المئة للفترة المماثلة من 2021 والتي بلغ اجمالي حجم الانفاق فيها ما يقارب 15.6 مليار دينار.

ويتزامن التوجه في استخدام المعاملات عبر «الأونلاين» مع التوجه الحكومي المتزايد لمنع الدفع النقدي واستخدام المدفوعات غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي والتي تتشدد الجهات في تطبيقها لسد منافذ غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وقد بلغ انفاق الكويت بنهاية النصف الأول من العام الحالي 20.4 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة مع 15.75 ملياراً للفترة المماثلة من 2021 وبزيادة قدرها 4.68 مليارات وبنمو قدره 27.7 %.

واستحوذت المعاملات التي تمت عبر المواقع الالكترونية على 6.9 مليارات من اجمالي ما تم انفاقه في النصف الأول من العام الحالي وبما يعادل 34.3%.

