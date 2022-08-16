«المالية»: تمديد تقديم الوظائف الاستشارية إلى 25 الحالي

مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية تمديد فترة التقديم على الوظائف الاستشارية بالوزارة الى 25 اغسطس 2022 والتقديم عبر موقع الوزارة.

وتتمثل احتياجات الوزارة نحو 90 موظفا من المواطنين للعمل في قطاعات مختلفة تابعة للوزارة واستحوذ قطاع المحاسبة العامة على النصيب الأكبر من احتياجات الوزارة بواقع 67 وظيفة، تمثلت في 44 وظيفة في ادارة مركز المعلومات، و23 وظيفة في ادارة الموارد المؤسسية.

وكشفت المالية عن اطلاق منصة الكترونية على موقع الوزارة الالكتروني لاستقطاب الخبرات الكويتية للوظائف الاستشارية في وزارة المالية، وذلك بهدف تمكين الكفاءات الكويتية لخدمة الكويت والمساهمة في نهضتها وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

وتضمنت المنصة الالكترونية العديد من التخصصات المطلوبة في القطاعات التالية: قطاع المحاسبة العامة، وقطاع الشؤون المالية والضريبية، وقطاع الميزانية العامة، وقطاع شؤون الخدمات العامة، وقطاع الشؤون الادارية، وادارة الدين العام، والتقديم اليها من خلال اضافة البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات العلمية والشهادات المهنية مع ارفاق الوثائق اللازمة، وذلك سيمكن وزارة المالية من استقطاب انسب الكفاءات لاحتياجاتها للوظائف الاستشارية.

وقد حددت الوزارة الشروط المطلوبة لاجتياز المقابلة الوظيفية، والتي من اهمها: ان يكون المتقدم كويتي الجنسية، وحاصلا على شهادة جامعية معترف بها من التعليم العالي، وألا يقل التقدير العام في المؤهل العلمي عن تقدير جيد جدا او ما يعادله، وأن تكون لديه خبرات تطابق التخصص المطلوب، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق ان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز الاختبارات التي تحددها وزارة المالية بنسبة 70% فأكثر، ويعتبر ذلك شرطا للمقابلة الشخصية، واجتياز المقابلة الشخصية التي تحدد من قبل مركز المعلومات الآلي.

