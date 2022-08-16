البورصة.. الهبوط خيَّم على التداولات وسط ضغوط بيعية

مال وأعمال

خيم التراجع على اداء المؤشرات الرئيسة للبورصة عند اغلاق تعاملات امس.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.69%، وتراجع «الرئيسي» 0.34%، كما انخفض المؤشران العام بنسبة 0.18%، و«الأول» بـ0.13%. وبلغت قيمة تداول البورصة بتعاملات امس 57.86 مليون دينار، وزعت على 408.29 ملايين سهم، بتنفيذ 13.93 الف صفقة. وضغط على التعاملات تراجع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ2.16%، بينما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 0.66%، فيما استقر قطاع المواد الأساسية وحيداً.

وتصدر سهم «منازل» القائمة الحمراء بـ7.75%، بينما جاء «أسمنت ابيض» على رأس الارتفاعات بـ9.49%.

وتقدم سهم «إيفا فنادق» المرتفع 2.66% نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 212.88 مليون سهم، وسيولة بقيمة 10.64 ملايين دينار، من خلال تنفيذ 2.32 الف صفقة.

