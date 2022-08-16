loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البورصة.. الهبوط خيَّم على التداولات وسط ضغوط بيعية


خيم التراجع على اداء المؤشرات الرئيسة للبورصة عند اغلاق تعاملات امس.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.69%، وتراجع «الرئيسي» 0.34%، كما انخفض المؤشران العام بنسبة 0.18%، و«الأول» بـ0.13%. وبلغت قيمة تداول البورصة بتعاملات امس 57.86 مليون دينار، وزعت على 408.29 ملايين سهم، بتنفيذ 13.93 الف صفقة. وضغط على التعاملات تراجع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ2.16%، بينما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 0.66%، فيما استقر قطاع المواد الأساسية وحيداً.
وتصدر سهم «منازل» القائمة الحمراء بـ7.75%، بينما جاء «أسمنت ابيض» على رأس الارتفاعات بـ9.49%.
وتقدم سهم «إيفا فنادق» المرتفع 2.66% نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 212.88 مليون سهم، وسيولة بقيمة 10.64 ملايين دينار، من خلال تنفيذ 2.32 الف صفقة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة