الشريعان يشكل لجنة تحقيق في مخالفات «النعيم»

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى دراسة ملف طرح فرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت بجمعية النعيم التعاونية والتدقيق في صحة وسلامة الإجراءات المتبعة. ونص القرار الذي حصلت «النهار» على نسخة منه على تولي د. أحمد الرشيدان رئاسة اللجنة وعضوية كل من عيد الخالدي وعبد الوهاب الراشد ومبارك الصانع وسعد الرشيدي. وتختص اللجنة بالاطلاع على جميع أوراق ومستندات ملف طرح وترسية فرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت وبحث التطلعات والشكاوى المرفوعة بشأن إجراءات الطرح ورفع تقرير للوزير خلال أسبوع.