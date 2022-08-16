تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية

مال وأعمال

تراجعت اسعار النفط للجلسة الثانية، في الوقت الذي استؤنف فيه الانتاج في العديد من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا او 0.3% الى 97.88 دولارا للبرميل، بعد انخفاض بنسبة 1.5%. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.87 دولارا للبرميل، منخفضا 22 سنتا او 0.2% بعد انخفاض بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة.

وارتفعت اسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بعد ان ادى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب الى تعطل الانتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.

وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، ان المنتجين تحركوا لاعادة تنشيط بعض الانتاج المتوقف بعد اكتمال الاصلاحات.

وتوقع الخبراء لدى جولدمان ساكس ارتفاع اسعار النفط الى مستوى 130 دولار للبرميل مع نهاية العام الحالي لعدة اسباب يتمثل ابرزها فيما يلي من نقاط:

- أن يتجاوز الطلب على النفط الخام ما هو متوقع حاليا.

- أن يظل معروض النفط منخفضا، والمخزونات تنخفض ايضا.

- الأسواق ليست في وضع يسمح لها بارتفاع اسعار النفط حاليا ولكن قد يحدث ذلك بنهاية العام.

وفي وقت سابق، خفض جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط وتحديدا خام برنت في الربع الثالث الى 110 دولارات للبرميل، وللربع الرابع عند 125 دولارا، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 140 دولارا، و130 دولارا.

غير ان جولدمان ساكس ابقى على توقعات لأسعار النفط لعام 2023 عند 125 دولارا للبرميل، وأضاف بأن الانخفاض الأخير في سعر خام برنت كان مدفوعا بانخفاض السيولة وتصاعد المخاوف بما في ذلك تلك المتعلقة بالركود، وسياسة الصين الصارمة لمواجهة فيروس كورونا.

