«KIB»: توصيات وإرشادات لاستخدام البطاقات المصرفية خلال السفر

مال وأعمال

يستمر بنك الكويت الدولي «KIB» في تعزيز برنامجه الهادف إلى نشر الثقافة المالية، عبر مشاركاته التوعوية والمتمثلة في دعم الحملة المصرفية الوطنية: «لنكن على دراية»، حيث قام البنك أخيراً بتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات الاحترازية للجمهور حول كيفية الاستخدام الآمن للبطاقات المصرفية وقت السفر، وذلك لحماية أصولهم وبياناتهم من السرقات والاختراقات وغيرها من المخاطر ذات الصلة.

مستهلاً حديثه بالتركيز على أفضل استخدام للبطاقات المصرفية بصورة عامة والحفاظ على سرية بياناتها، أوصى مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان، أولاً بتحميل تطبيق «KIB موبايل» وتفعيل خدمة رسائل الإخطارات notification أو الرسائل النصية SMS، لمتابعة ومراقبة استخدامات البطاقة والعمليات المصرفية التي تمت عليها، مع حفظ البطاقة بعيداً عن ضوء الشمس المباشر لمنع حدوث أي تلف بها.

كما أوصى السويدان العملاء بحفظ الأرقام السرية للبطاقات المصرفية وعدم كتابتها أو مشاركتها مع أحد، وكذلك عدم مشاركة رموز المرور «OTP» لعمليات الشراء عبر الانترنت، ومحذرا أيضا من استخدام شبكات الـ Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر في الأماكن العامة للدخول إلى موقع البنك الإلكتروني وتسجيل الدخول للحسابات المصرفية، مؤكداً بأن «KIB» لم ولن يطلب من عملائه أو غيرهم على الإطلاق أي معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل اسم المستخدم أو كلمة السر، أو بيانات البطاقة المصرفية، أو كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» ، سواء عبر البريد الإلكتروني او عن طريق الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق «WhatsApp» أو شفهياً عبر مكالمة هاتفية.

كما نوه السويدان إلى ضرورة التأكيد على صلاحية البطاقات المصرفية قبل المغادرة وسريانها خلال فترة السفر، وكفاية حدودها إذا كانت من البطاقات الائتمانية، مشيرا إلى أهمية التواصل مع البنك وتحديث البيانات وأيضا إخطاره بالدول المزمع زيارتها وتحديد البطاقات المستخدمة، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة، حيث تقوم بعض البنوك بشكل احترازي بإيقاف البطاقة التي تشك في أنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة لدى بعض البلدان وذلك حماية لعملائها.

هذا، وقد توجه البنك بسلسلة من التوجيهات، التي ينصح باتباعها من قبل العملاء فيما يتعلق بمعاملاتهم المصرفية واستخدام بطاقاتهم البنكية خارج الكويت، حيث نصح السويدان باختيار العملة المحلية للدولة وليس بالدينار الكويتي عند أي عملية دفع تجرى عبر أجهزة «نقاط البيع»، لتجنب تحمل رسوم إضافية للصرف والتحويل، مع مراجعة شاشة جهاز «نقطة البيع» والفاتورة للتأكد من اجمالي المبلغ قبل إتمام عملية الدفع، والتأكد من عدم ترك السطر الخاص برسوم الخدمة «Tip» أو «إجمالي المبلغ» فارغاً من ون بيانات، ورسم خط لشطبها لتفادي أي عملية احتيال، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال العمليات المرفوضة، للرجوع إليها في حال طلبت من البنك.

ودعا السويدان إلى أخذ الحيطة دائماً عند استخدام أجهزة السحب الآلي ATM ، سواء داخل الكويت أو خارجها، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أجهزة غريبة مضافة. والحذر من اقتراب أي شخص بمسافة غير آمنة، ناهيك عن طلب أي مساعدة

من أي شخص، ذلك بالإضافة إلى الحرص على استخدام الأجهزة التابعة للبنوك وتجنب الأجهزة الموجودة في الأماكن غير العامة، وعدم ترك إيصال الصراف الآلي على الجهاز، مشيرا إلى أهمية سرعة التواصل مع مركز الاتصال في «KIB» وبشكل فوري في حال حجزت البطاقة داخل جهاز السحب الآلي ATM خارج البلاد، والتأكيد من إيقاف البطاقة قبل مغادرة موقع الجهاز.

كما أوصى السويدان بتغيير الرقم السري للبطاقة مباشرةً بعد العودة من الرحلة، والتحقق من جميع كشوفات الحساب الخاصة

بالبطاقات المصرفية بعد العودة من السفر ومراجعتها مع الإيصالات والفواتير المدفوعة، وإبلاغ البنك فوراً عند وجود أي تناقضات أو عمليات سحب غير مألوفة أو معاملات مشبوهة.

وأكد السويدان في بيانه أن «KIB» حريص على مساندة عملائه أثناء فترة وجودهم خارج البلاد، حيث يمكن للعملاء التواصل مع البنك على مدار الساعة بما يناسبهم من وسائل وقنوات عديدة، شاملة مركز الاتصال على الرقم: 1866866 أو الرقم (965022957300+) المخصص للمكالمات الدولية، أو عبر خدمات التواصل الإلكترونية، والتي تشمل كلاً من خدمة «Live Chat» و«KIB أون لاين»، على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، أو عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية، أو التواصل عن طريق خدمة «KIB» عبر تطبيق «WhatsApp» المسجل على رقم البنك المحلي (1866866+) وذلك للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات.

