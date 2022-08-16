نصائح «KIB» لاستخدام البطاقات المصرفية أثناء السفر

مال وأعمال

قبل السفر

1- يتعيّن عليك قبل السفر التواصل مع البنك وتحديث البيانات وأيضا إخطاره بالدول المزمع زيارتها وتحديد البطاقات المستخدمة، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة، حيث تقوم بعض البنوك بشكل احترازي بإيقاف البطاقة التي تشك في أنها أجرت عمليات دفع أو سحب غير مألوفة لدى بعض البلدان وذلك حماية لعملائها.

2 - راجع تاريخ الصلاحية للبطاقات المصرفية وتأكد بأنها سارية المفعول لتغطية فترة سفرك.

3 - التأكد من أن لديك حدودا ائتمانية كافية متاحة لك في بطاقاتك الائتمانية، وكذلك أرصدة حساباتك المصرفية.

4 - تأكد من وجود توقيعك الرسمي على ظهر جميع بطاقاتك المصرفية في الخانة المخصصة لذلك.

5 - تأكد من تحميل وتفعيل تطبيق «KIB» موبايل على جهاز هاتفك النقال لمتابعة عمليات استخدام بطاقاتك ونفقاتك أثناء السفر.

6 - تأكد من أن لديك إمكانية للدخول

إلى شبكة الانترنت لكي تستفيد من خدماتك المصرفية عبر الإنترنت.

7 - لا تطلع أحداً على الرقم السري الخاص ببطاقتك أو رمز المرور الخاص بك لخدمة 3D Secure.

8- اكتب أرقام الاتصال بالبنك واحتفظ بها معك في مكان آمن بعيداً عن البطاقات ولا تكتب رقمك السري في أي مكان بل احفظه جيداً.

9 - تأكد من تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS وتفعيل خدمة رسائل الإخطارات notification ليتم ابلاغك بالمعاملات التي تتم على حساباتك وبطاقاتك.

أثناء السفر

1 - قم بتفعيل خدمة الجوال (Roaming Service) أو تقديم رقم اتصال بديل للبنك لتمكينه من الاتصال بك عندما تكون في الخارج.

2 - يفضل عدم استخدام خدمات الـ Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر في الأماكن العامة للدخول إلى موقع البنك الإلكتروني وتسجيل الدخول للحسابات المصرفية.

3 - KIB لم ولن يطلب منك أبدا معلومات لإدخال كلمة السر عن طريق البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية، ولا تقوم أبدا بالضغط على أي رابط إنترنت يتم استلامه من رسائل بريد إلكتروني غير معروفة أو لا تثق بها.

4 - يجب الاحتفاظ بجميع البطاقات في مكان آمن ولا تتركها بعيدا عنك لأي سبب.

5 - لا تضع بطاقاتك كلها في مكان واحد أو في محفظتك. ويجب حفظها بعيدا عن ضوء الشمس المباشر لمنع تلف البطاقة.

6 - لا تعطي بطاقتك أو رقمك السري لأي شخص. واحرص على إبقاء بطاقتك في متناول يدك عند قيامك بأي عملية شرائية. علماً بأن إعارة بطاقتك لأحد أفراد الأسرة أو صديق بعلمك أو من دون علمك يحملك مسؤولية كاملة عن جميع المعاملات التي تتم عليها.

7 - عند استخدام أجهزة السحب الآلي ATM، تأكد من فحص الجهاز وعدم وجود أي أجسام غريبة أو أجهزة سرقة بيانات مركبة على الجهاز. كما يجب حماية رقمك السري باستخدام كتفيك أو يدك الأخرى كغطاء لمنع المتطفلين من التعرف عليه أثناء عملية إدخال الرقم السري.

8 - لا تطلب أي مساعدة من أي شخص حتى وإن كان يرتدي ملابس مشابهة لموظفي البنك أو حراس الأمن، وتذكر بعدم ترك الإيصال بعد عملية السحب على الجهاز.

9 - في حال حجز البطاقة في جهاز السحب الآلي ATM، يجب التواصل مع البنك فوراً قبل مغادرة موقع الجهاز، وذلك للتأكد من إيقاف البطاقة.

10 - يفضل الدفع دائماً بالعملة المحلية للدولة المتواجد فيها وليس بعملة الدينار الكويتي.

11 - يجب مراجعة شاشة جهاز «نقطة البيع» للتأكد من قيمة المبلغ الذي ستقوم بدفعه قبل إدخال الرقم السري.

12 - يجب مراجعة الإيصال بشكل دقيق قبل التوقيع عليه واتمام فعملية الدفع،

مع عدم ترك السطر الخاص برسوم الخدمة «Tips» أو «إجمالي المبلغ» فارغا من دون بيانات، وإن لم ترغب في وضع مبلغ معين، عليك أن تضع خط عليها حتى لا تقع ضحية للاحتيال.

13 - احتفظ بكل إيصالاتك وايصالات العمليات المرفوضة، وراجع نفقاتك بشكل منتظم من خلال تطبيق «KIB موبايل» او خدمة الرسائل النصية SMS أو خدمة رسائل الإخطارات notification.

14 - اتصل فورا بمركز الاتصال على الرقم: (965022957300 +) المخصص

للمكالمات الدولية، في حال ضياع أو فقد بطاقتك، أو مواجهة أي مشكلة تتعلق بالبطاقات المصرفية.

بعد العودة من السفر

1 - ننصح بتغيير رقمك السري بعد العودة من السفر، من خلال فروع البنك أو أجهزة ATM المنتشرة للبنك.

2 - تحقق من جميع كشوفات الحسابات الخاصة ببطاقاتك المصرفية، وراجع جميع الإيصالات بشكل دقيق مقابل كشوف حساباتك الشهرية عندما تعود إلى الكويت، وفي حال وجود أي تناقضات

أو معاملات مشبوهة يجب التواصل مع البنك فورا.

