«وربة» يؤسس أول فريق غوص من الموظفين

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تأسيس فريق الغوص الخاص به من الموظفين بالتعاون مع مركز Dive 36، حيث يتكون الفريق من الموظفين أصحاب الرخص الرسمية في رياضة الغوص، ويعتبر الفريق فريقاً تطوعياً أثناء وقت فراغهم، ويأتي تشكيل هذا الفريق من باب المسؤولية الاجتماعية في مساندة المجتمع والحملات الأخرى الخاصة بتنظيف بحار دولة الكويت.

وبهذا الصدد قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي السيد أيمن سالم المطيري: «يتعامل الفريق بمهنية كبرى بالتعاون مع ذوي الاختصاص كفريق مركز Dive36، حيث يهدف الفريق خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الأعمال الاجتماعية التطوعية الخاصة بتنظيف بحار وشواطئ الكويت، بالإضافة لتقديم المساعدات الخاصة بتأهيل الغواصين الجدد، حيث يشكل المجتمع البحري جانباً مهماً من تاريخ وإرث دولة الكويت، الذي يجب المحافظة عليه بشكل كامل».

وأضاف المطيري: «يفخر بنك وربة بأن يكون رائداً في هذا المجال، كما يفخر بموظفيه الذين سيساهمون بالحفاظ على البيئة البحرية الوطنية للكويت من خلال المشاركة بالحملات لتنظيف قاع البحر والشواطئ في للكويت، والذي سيكون له أثر إيجابي بالحفاظ على البيئة البحرية الكويتية خلال المرحلة المقبلة». وأكد المطيري أن الحملة مستمرة طوال العام وبالتعاون مع ذوي الخبرات والمتخصصين في هذا المجال، كما سيتم تحديد آلية خاصة للعمل خلال الفترة المقبلة تبتدئ بتنظيف جميع الشواطئ وأعماق البحر من شمال دولة الكويت في جزيرة وربة وصولاً للجزر الجنوبية في البلاد وبالتعاون مع الجهات المسؤولة.

