«التجاري» أجرى سحب الرابحين في «بحر/ جو»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الثاني على الحملة الصيفية بحر / جو الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية التي تتيح لهم فرصاً للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات يجريها البنك على عدد من المعدات البحرية وباقات السفر. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: جائزة رحلة إلى جزر موريشيوس من نصيب عبدالرضا حسين غلوم عوض. وجائزة جت سكي سي دو سبارك 90 من نصيب اباء فاضل حبيب حسن، وجائزة جت سكي سي دو سبارك 60 من نصيب الشيخ / خليفة جابر الصباح، وجائزة ياماها سكوتر بحري من نصيب الفائز محمد أحمد العاصم، وجائزة كاياك ماستر من نصيب فاطمة محسن البذالي.

