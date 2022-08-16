«بيتك» يدعم 400 طالب من كليّة الهندسة والبترول

مال وأعمال

واصل بيت التّمويل الكويتي «بيتك» رعايته ودعمه للمهندسين والمهندسات خرّيجي كليّة الهندسة والبترول بجامعة الكويت من خلال معرض التّصميم الهندسي الـ 41 الذي اختتم مؤخراً برعاية بلاتينيّة من «بيتك».

وقدّم «بيتك» في هذا المعرض الذي استمر على مدى ثلاثة أيّام الدّعم لأكثر من 50 مشروعاً للتخرّج، كما تم تخصيص جائزة خاصّة من «بيتك» بعنوان (جائزة الاستدامة البيئيّة) لأفضل المشاريع المهتمّة بالاستدامة والمحافظة على البيئة تماشياً مع مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها «بيتك» وتعني بالمحافظة على البيئة، وهي استراتيجيّة طويلة الأمد لها أهداف عديدة وبرامج مختلفة وتحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيّة.

ويحرص «بيتك» على تسخير جميع الامكانيّات والدّعم للطّلبة، حيث أنّه وفّر الدّعم لأكثرمن 400 مهندس ومهندسة من خرّيجي كليّة الهندسة والبترول بجامعة الكويت خلال العام الدراسي الحالي من خلال دعم مشاريع تخرّجهم.

وحرص فريق من موظّفي «بيتك» على التواجد في جناح «بيتك» في معرض التّصميم الهندسي طوال فترة المعرض لخدمة عملائه من المهندسين والمهندسات والرّد على جميع استفساراتهم. كما وفّر الجناح العديد من الخدمات لزوّاره من خلال فتح حسابات, إصدار بطاقات وغيرها من الخدمات المصرفيّة والاستشاريّة.

وأعرب الدكتور دعيج الركيبي مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عن اعتزازه بالدعم الذي يقدّمه بيت التّمويل الكويتي للكليّة بشكل عام، وللمهندسين والمهندسات الخرّيجين على مدار العام. وأضاف « يحتاج الخرّيجون لدعم مشاريع تخرّجهم بشكل كبير، حيث أنّها تترجم جهدهم وعلمهم طوال فترة الدراسة, وهي نتاج سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة, و«بيتك» دائماً ما يقف إلى جانب المهندسين والمهندسات ويسهم في ترجمة علمهم على أرض الواقع.

وهنأ الركيبي جميع المهندسين الفائزين بالجوائز، مشيراً إلى أن هذا التميز هو أحد الاستراتيجيات التي تنتهجها جامعة الكويت والتي تملك مساحات واسعة للأبحاث برئاسة مديرها الأستاذ الدكتور يوسف الرومي وهي تشجع وتحفز منتسبيها ومخرجاتها على التواجد المتميز، متقدماً بالشكر الجزيل لـ «بيتك» على رعايته ودعمه، ولجميع الإدارات ومراكز العمل بالجامعة والتي عملت كفريق واحد لانجاح هذا المعرض.

