85 مليون دولار صافي أرباح مجموعة «البركة»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة البركة عن تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 45 مليون دولار للربع الثاني من العام 2022 مقارنة مع 20 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة) مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 126%.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 2.42 سنت أميركي للربع الثاني من العام 2022، مقارنة مع 0.35 سنت أميركي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

وقد أدى النمو في التمويل والدخل الاستثماري إلى تحسن مستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية مما أثر تأثيرا إيجابيا على نتائج المجموعة في الربع الثاني من عام 2022، حيث شهد صافي الدخل للربع الثاني من العام ارتفاعا بنسبة 128% حيث بلغ 74 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2022 بالمقارنة مع 33 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2021 (معدلة). وبلغ صافي الدخل التشغيلي 227 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة مع 108 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2021 (معدلة) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 110%، وكانت هذه الزيادة في صافي الدخل التشغيلي واسعة النطاق إجمالاً وتعود إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار والتمويل.

وقد ارتفع مجموع الحقوق بنسبة 1% ليبلغ 2.03 مليار دولار أميركي بنهاية يونيو 2022، مقارنةً مع 2 مليار دولار أميركي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، ويعود ذلك إلى ازدياد الحصص غير المسيطرة.

أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال النصف الأول من عام 2022، فقد بلغ صافي الدخل لمساهمي الشركة الأم 85 مليون دولار أميركي مقارنة مع 46 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من عام 2021 (معدلة) مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 86%.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 5.68 سنت أميركي للنصف الأول من العام 2022، مقارنة مع 2.46 سنت أميركي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

وتعليقًا على أداء المجموعة ونتائجها خلال الربع الثاني من عام 2022، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «لا تزال بيئة العمل تشكل تحدياً بسبب الحالة الاقتصادية والوضع الجيوسياسي الحالي في بعض أنحاء العالم، ولا سيما في عدد من الأسواق التي نعمل فيها. ومع ذلك، فإنّ نتائجنا جيدة جدًا حتى الآن، ونخطط لمواصلة التركيز على تحقيق نتائج أفضل للمجموعة وجميع الشركات التابعة لها. كما نتطلع إلى تحقيق فعالية أكبر بموجب ترخيصنا الجديد».

هذا وقال حسام بن حاج عمر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البركة: «لقد أسهم نهجنا الاستراتيجي الجديد فيما يتعلق باستثماراتنا واتخاذ القرارات الحاسمة في تحقيق نتائج قوية لهذا الربع وللنصف الأول من هذا العام. ونحن الآن بصدد الانتهاء من تنفيذ الخطوات التنظيمية الداخلية الأخيرة المتعلقة بتحويل ترخيصنا إلى ترخيص شركة استثمار من الفئة «1»، ونتطلع في الفترة القادمة إلى تركيز هيكل مجموعة أكثر كفاءة وحيوية يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة».

