9.6 % النمو السنوي للائتمان المحلي

مال وأعمال

سجل الائتمان المحلي بدولة الكويت أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2022؛ إذ ارتفع بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي؛ ما دفع بمعدل النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 9.6% في يونيو الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، استمر تعافي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، في حين ظل نمو القروض الشخصية قوياً للغاية، بل وتسارعت وتيرته مقارنة بالربع الأول من 2022.

وبالنسبة للأداء منذ بداية العام الحالي، وصل معدل نمو الائتمان إلى 5.7%؛ ما يعادل تقريباً النمو الذي تم تسجيله في عام 2021 بأكمله بنسبة 6.3%.

ولفت التقرير إلى أن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نما بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بأسرع نمو يسجله في 10 سنوات في الربع الأول من عام 2022 (+ 3.7%)؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2% في يونيو.

ويواصل الائتمان المقدم لقطاع الأعمال الاستفادة من عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث تم رفع القيود المتعلقة بالجائحة بالكامل، وعلى خلفية الطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لضعف النفقات الرأسمالية للشركات منذ تفشي الجائحة، وتحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة.

وكان القطاع التجاري، المستفيد الرئيس من عودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها، وسجل أسرع معدل نمو في الربع الثاني من العام بوصوله إلى 6.1%، وواصل تعافيه الذي بدأه في الربع الأول من العام (+ 5.1%) بعد تراجعه لست فترات ربع سنوية على التوالي.

وفي المقابل، شهد قطاع النفط والغاز أول انخفاض ربع سنوي بعد تسجيله لنمو سريع في الأرباع الستة السابقة، أما على أساس سنوي، يظل قطاع الصناعة (+ 12.9%) وقطاعي النفط والغاز (+ 8.9%) في الصدارة.

