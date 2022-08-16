«فنادق الخليج»: 2.8 مليون دينار بحريني صافي الأرباح للنصف الأول

مال وأعمال

اعلنت مجموعة فنادق الخليج عن تحقيق صافي أرباح قدرها 701,628 دينار بحريني مقارنة بخسارة قدرها 424,515 دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، بزيادة في الأرباح بلغت 1.126 مليون دينار بحريني . وبلغت ربحية السهم 3 فلوس مقابل خسارة 2 فلس في الربع الثاني من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الربح الشامل 389,480 دينار بحريني مقارنة بخسارة 417,393 دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق، مع زيادة في الأرباح قدرها 806,873 دينار بحريني.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 6.665 ملايين دينار بحريني مقارنة 4.669 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.996 مليون دينار بحريني أو 42.76%.

وقد نتجت الزيادة في صافي الربح للربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيس عن زيادة قطاعات الإيرادات المختلفة بمبلغ 2.084 مليون دينار بحريني.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 2.824 مليون دينار بحريني مقارنة بخسارة 631.634 دينار بحريني في ستة أشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 3.456 مليون دينار بحريني . وبلغت ربحية السهم 12 فلسا مقابل خسارة 3 فلس في ستة أشهر من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الربح الشامل 2.733 مليون دينار بحريني مقارنة بخسارة 574,471 دينار بحريني للأشهر الستة من العام السابق، مع زيادة في الربح قدرها 3.307 ملايين دينار بحريني. وبلغت الإيرادات 14.729 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 9.128 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 5.601 مليون دينار بحريني أو 61.36%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء حقوق الأقلية) للسنة 100.038 مليون دينار بحريني مقابل 101.829 مليون دينار بحريني في العام الماضي، بانخفاض قدره 1.792 مليون دينار بحريني أو 1.76%. وبلغ إجمالي الأصول للعام حتى تاريخه 111.640 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 113.446 مليون دينار بحريني في العام السابق، بانخفاض قدره 1.807 مليون دينار بحريني أو 1.59%.

ونتجت الزيادة في صافي الربح للأشهر الستة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي عن زيادة في الإيرادات بلغت 6.229 مليون دينار بحريني، ومن ناحية أخرى، ارتفعت مصاريف التشغيل بشكل متناسب مع الزيادة في الإيرادات. وأكد رئيس مجلس الإدارة، فاروق المؤيد، أن «التعافي من وباء COVID مستمر، وفي حين أن الأعمال التجارية لم تعود بالكامل إلى مستويات ما قبل الوباء، إلا أن هناك دلائل قوية على أن هذا الإنجاز سوف يتحقق قريباً. لا تزال العديد من التحديات تواجه الأعمال التجارية مع الزيادات العالمية في تكلفة البضائع والشحن، ما يؤثر على عمليات المجموعة». وعبر عن امتنانه للحكومة على النهوض بالاقتصاد وهنأ سعادة فاطمة جعفر الصيرفي بتعيينها كوزيرة للسياحة، متمنياً لها كل التوفيق في دورها الجديد وتطوير قطاع السياحة داخل مملكة البحرين وخدمة مملكتنا الغالية وقيادتها الرشيدة.

و قال الرئيس التنفيذي جارفيلد جونز: «شهدنا في الربع الثاني افتتاح حديقة جينو بارادايس المائية، بجوار فندق أكوامارين الخليج الجديد في تبليسي. لا يزال العمل جارياً لاستكمال الفندق، الذي سيفتتح في الربع الثالث من عام 2022، ويضم 218 غرفة نوم على طراز شقق فندقية، ومطعماً لبنانياً، ومنفذًا لتناول الطعام طوال اليوم. نتوقع أن تصبح جورجيا، التي تتمتع بمناخ معتدل وأسعار منخفضة، وجهة مفضلة للبحرينيين».

