5.37 ملايين دينار أرباح «كيبكو» في النصف الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.37 ملايين دينار كويتي في النصف الأول من العام 2022 بارتفاع نسبته 68 في المئة بالمقارنة مع 3.2 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 0.8 فلس للسهم الواحد (بالمقارنة مع 0.2 فلس للسهم الواحد (0.1 سنت أميركي) في الفترة المقابلة من عام 2021.

أما في الربع الثاني من العام (للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022) فقد أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي (7.2 ملايين دولار أميركي) بالمقارنة مع 11.6 مليون دينار كويتي (37.8 مليون دولار أميركي) خلال الربع الثاني من العام الماضي. وكانت شركة المشاريع قد حققت ربحاً استثمارياً لمرة واحدة في الربع الثاني من عام 2021.

أما إجمالي الأصول المجمعة فقد بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 10.6 مليارات دينار كويتي بالمقارنة مع 10.2 مليارات دينار كويتي (33.3 مليار دولار أميركي) كما في نهاية عام 2021. وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح «تواصل شركات المجموعة تحقيق أداء إيجابي بشكل ينسجم مع تقديراتنا التي أشرنا إليها خلال منتدى الشفافية للمستثمرين في وقت سابق من العام. لقد حققت شركاتنا الناشطة في قطاعي البنوك والتأمين أداء إيجابيا خلال النصف الأول من العام، في وقت سجلت فيه أنشطتنا في القطاع العقاري ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية. أما على صعيد صفقة الاندماج بين شركة المشاريع وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، فإن العملية تسير وفق الجدول الزمني ونحن على ثقة بأن هذا الاندماج المهم سيكتمل قبل نهاية العام الحالي».

