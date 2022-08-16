الانتهاء من تجهيز وتركيب 548 سريراً في مستشفيات «ضمان»

مال وأعمال

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الانتهاء من توريد الأسِرة الطبية لمستشفياتها في محافظتي الأحمدي والجهراء، وذلك ضمن جهود تجهيز منظومة الشركة لخدمات الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات).

وتعمل الشركة بكل طاقتها من أجل إنجاز المتطلبات الأساسية من الخطة التشغيلية في استكمال منظومتها وفق متطلبات وزارة الصحة لتعلن جهوزية استقبال شريحتها المستهدفة من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم، وتم الانتهاء من استلام وتركيب أكثر من 548 سريراً طبياً في مستشفيات ضمان في الأحمدي والجهراء، وهي أسِرة حديثة مجهزة بكل الإمكانات الطبية اللازمة لراحة المرضى وتقديم الخدمات العلاجية لهم بأعلى المعايير العالمية وأفضل مستويات الجودة بما يحقق أهداف سلامة المرضى التي تنص عليها سياسات الشركة والتزاماً باشتراطات ومعايير اللجنة الدولية المشتركة (JCI) التي حصلت شركة ضمان على اعتمادها مؤخراً.

ويمثل افتتاح المستشفيات في الفترة القريبة القادمة خطوة مهمة واستراتيجية سيتبعها بلا شك خطوات أخرى تمهيدا لبقية المراحل التي سوف تتضمن المزيد من المراكز والمستشفيات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة حتى نصل إلى هدفنا النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية شاملة ومتكاملة تشمل كل النشاطات والخدمات الطبية، من تأمين وعلاج ومتابعة وبرامج الحفاظ على الصحة.

الجدير بالذكر أن من المتوقع تجهيز مستشفيات ضمان في محافظتي الأحمدي و الجهراء في الربع الأخير من العام الحالي، وجار العمل بشكل دؤوب على استلام وتوريد الأجهزة والمعدات الطبية التي تم اختيارها من الطرازات الأحدث بأعلى المواصفات والتقنيات المتوافرة عالمياً، وستقدم المستشفيات العديد من الخدمات الطبية في تخصصات أبرزها طب العائلة، وطب الأسنان، وطب الأطفال، والجراحة، والطوارئ، وأمراض النساء والباطنية، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والعناية المركزة مع خدمات الصيدلة، والأشعة، والتصوير التشخيصي، والمختبرات. مبيناً أن مستشفيات ضمان في كل من الأحمدي والجهراء تتكون من 5 أدوار وسرداب بمساحة إجمالية توازي 82 ألف متر مربع. ويحتوي كل مستشفى على غرف للمرضى بسعة سريرية تبلغ 330 سريراً، و14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة للبالغين وحديثي الولادة ومختبرات ومعامل بمساحة تبلغ 1700 متر مربع، وقسم الأشعة بمساحة 3076 متراً مربعاً وقسم الطوارئ بمساحة 5289 متراً مربعاً وهو مرتبط بمهبط لطائرات الإسعاف الجوي، وعيادات خارجية بمساحة 8340 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قسم الصيدلية بمساحة تبلغ 1739 متراً مربعاً. كما يتوافر مع كل مستشفى مبنى لمواقف السيارات بسعة تزيد على 550 سيارة.

في الوقت الحالي، تقوم شركة ضمان بتشغيل أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية في مناطق حولي والفروانية والضجيج

والجهراء، كما تخطط لافتتاح مركز آخر للرعاية الصحية الأولية في محافظة الأحمدي قبل نهاية العام الحالي.

