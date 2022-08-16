«العيد للأغذية» استحوذت على تطبيق «هيلث لاند»

مال وأعمال

أعلنت شركة العيد للأغذية توقيع عقد استحواذ بنسبة 70% مع شركة هيلث لاند المتخصصة بالمكملات والمنتجات الغذائية والنباتية الصحية والعضوية، لتعزيز مكانتها في السوق المحلي، ووضع خطط للتوسع في بيع وتوزيع وتسويق منتجاتها رقمياً وتقليدياً.

وأعرب المؤسس والمدير العام لشركة هيلث لاند أحمد الشرهان عن سعادته بالتعاقد مع العيد للأغذية، مشيراً الى أن الشراكة هي ثمرة خطة تم وضعها خلال العام الماضي تستهدف الدفع لتحقيق الزخم والتقدم المتواصل لشركة هيلث لاند في السوق المحلي بالاستناد الى دراسات عميقة لسوق الأغذية الصحية والمنتجات العضوية تقترن برصد دقيق لمؤشرات متطلبات وتوجهات الشرائح المختلفة من المستهلكين.

وأضاف يحتل سوق الأغذية والمنتجات الصحية والعضوية مكانة حيوية ومميزة في القطاع الغذائي العالمي، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن الخيارات الغذائية الصحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الطبيعية من أساسيات الصحة العامة للوقاية من الأمراض والأعراض المرتبطة بالمشاكل الصحية الكبيرة، لافتاً الى أن نموذج أعمال هيلث لاند الرقمي المتطور يؤهلها للريادة في قطاع الأغذية الصحية والعضوية.

بدوره، وصف مدير التسويق الرقمي في شركة العيد للأغذية فيصل العجمي الاستحواذ على شركة هيلث لاند بالتوجه النوعي المدروس

الذي يدعم استراتيجية التوسع الرقمي للشركة محلياً ويمكنها من تغطية متطلبات شريحة كبيرة ومتنامية من المستهلكين الذين ينشدون الحياة الصحية، مشيراً الى ان التسويق الرقمي أساسي ومحوري في الترويج للمنتجات العضوية والمكملات الصحية، حيث ارتبط ازدهار سوقها بزيادة عدد المستخدمين للانترنت و ارتفاع مؤشرات الوعي بأهميتها للصحة.

وأردف العجمي ان الاستحواذ على هيلث لاند سيتبعه وضع خطة طويلة المدى لتسويق منتجاتها رقمياً

وتقليدياً يشرف على تنفيذها فريق ديناميكي متخصص في آليات الترويج للمنتجات الصحية والعضوية.

وتتميز هيلث لاند بكونها شركة رائدة رقمياً بتسويق وبيع المنتجات الصحية والعضوية الفريدة عبر تطبيق رقمي متطور وشبكة وكالات عالمية غنية بالمنتجات العضوية والمكملات الصحية العالية الجودة، التي استقطبت شريحة واسعة من العملاء الذين طورت هيلث لاند خدماتها ومنتجاتها على مدار 5 سنوات لتكسب ثقتهم وتعزز التوجه نحو أنماط غذائية صحية ومثالية لحياة أفضل.

ويأتي الاستحواذ على شركة هيلث لاند ضمن الخطوات الأساسية لتحقيق النمو المتواصل لأعمال العيد للأغذية محلياً واقليمياً، إضافة الى دعم توجهات الشركة نحو الاستثمار في الطاقات الوطنية، وبناء شراكات فاعله مع المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

